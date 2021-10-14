Fransa'dan İngiltere'ye Ültimatom: "8 gün veriyoruz"

Doğu Akdeniz'de Türkiye, Hint Okyanusu'nda Avustralya ve ABD ile kriz yaşayan Fransa, şimdi de Manş Denizi'nde İngiltere ile karşı karşıya geldi. Fransa'nın Avrupa işlerinden sorumlu devlet bakanı Clement Beaune, Fransız balıkçılara yeterince lisans vermezse, 8 gün içinde İngiltere'ye "misilleme" yapacaklarını açıkladı. Paris, Londra'yı Jersey adasına elektrik kesintisi ve finansal hizmetler sektöründe önlem almakla tehdit ediyor.

İngiltere'nin Brexit referandumunun ardından Avrupa Birliği'nden resmen ayrılmasından bu yana, Manş Denizi'nin iki kıyısındaki Fransa ve İngiltere arasında kriz dinmek bilmiyor. İki ülke, göçmen krizinin yanısıra balıkçılık lisansı nedeniyle de derin bir kriz yaşıyor. Geçtiğimiz hafta, Başbakan Jean Castex'in, AB'den "İngiltere'ye karşı katı tutum almasını" istemesinin ardından şimdi de AB'den sorumlu bakanın verdiği, 8 günlük ültimatom, iki ülke arasındaki tansiyonu yükseltti.

Bakan Clement Beaune, Çarşamba akşamı Senato'da yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Fransız balıkçılara daha fazla lisans vermesini istediklerini, "Lisans sayısını artırmamaları durumunda, Fransa'nın sekiz gün içinde misilleme tedbirleri alacağını" açıkladı. Beaune "Yaklaşık bir hafta içinde, lisanslar konusunda somut İngiliz sinyallerine sahip değilsek, gerekirse ulusal veya Avrupa bazında yanıt ve misilleme tedbirlerini açıklayacağız" dedi.

Beaune, İngiltere'ye bugüne kadar "çok sabırlı olduklarını ve haddinden fazla sabır gösterdiklerini savunarak "İngilizler, bilgi eksikliğinden değil, siyasi bir tercih yaptıklarından Fransız balıkçılara ruhsat vermek istemiyorlar" diye konuştu. Fransa, İngiltere'yi özellikle Jersey'e elektrik dağıtımını azaltmak ve finansal hizmetler ve araştırma sektörlerinde önlem almakla tehdit ediyor.

Londra ve Brüksel arasında geçen yılın sonunda büyük zorlukların ardından varılan Brexit sonrasını düzenleyen anlaşma "Avrupalı balıkçıların, daha önce bu bölgede avlandıklarını kanıtlamaları halinde lisans almaları" koşuluyla belirli İngiliz sularında avlanmaya devam etmelerini öngörüyor. Ancak Fransızlar ve İngilizler, sağlanacak destekleyici belgelerin niteliği ve kapsamı konusunda uzlaşamıyor. İngiliz kıyılarından ve Kanal Adaları'ndan 6-12 mil uzaktaki alan, "tartışmalı balıkçılık bölgesi" olarak kalmaya devam ediyor. Londra ve Jersey Adası, toplam 200'den fazla kesin lisans verirken, Paris 244 ek lisans daha verilmesini talep ediyor.

"Enerjisi bize bağımlı adalardan başlarız"

Daha önce de Europe 1 Radyosu'nda açıklama yapan Beaune "Bizim de balıkçılarımızın da sabrının net bir sınırı var. Dokuz aydır sakince, güzelce anlatıyoruz. Bu yeterli! Kendi başlarına yaşayabileceklerini düşünüyorlar ve bunun üzerine Avrupa'yı vuruyorlar. Ve bu işe yaramadığı için zorba ve saldırganlar. Brexit eylem halindeki popülizmdir. Bunun dramatik bir başarısızlık olduğunu gösterdik. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Beaune, İngiltere'ye baskı yapmak için Avrupa çapında ve ulusal önlemler alacaklarını da belirterek "Mesela, bizim enerji dağıtımımıza bağlı olan İngiltere'nin Anglo-Normand adalarından başlayabiliriz" diyerek, elektriğini Fransa'dan alan Jersey Adası'nı işaret etti.

AB'de 11 ülkeden ortak tavır

AB Bakanı Clement Beaune, bu sorunun Fransa'nın değil "AB'nin sorunu olduğunu" dile getirerek İrlanda ve Belçika'nın da aynı sorunu yaşadığının altını çizdi. Beunae "Avrupalı ortaklarımızı da harekete geçirmek için çalışıyoruz" dedi. İngiltere'nin balıkçılık ruhsatına ilişkin aldığı kararların ardından Londra'ya karşı Avrupa cephesi çağrısında bulunan Fransa'nın da aralarında bulunduğu 11 ülke, geçtiğimiz Pazartesi günü İngiltere'yi eleştiren ortak bir bildiriye imza attı. Fransa'nın yanı sıra Almanya, Belçika, Kıbrıs, İspanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Portekiz ve İsveç de bu bildiriye katıldı.

