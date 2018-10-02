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Fransa'dan İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığına yaptırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 14:15 | Son Güncelleme

Fransa'dan İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığına yaptırım

PARİS (AA) - Fransa, İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığının İç Güvenlik Müdürlüğüne ait mal varlıklarını 6 ay dondurdu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İçişleri Bakanı Gerard Collomb ve Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire'in ortaklaşa yaptıkları yazılı açıklamada, Paris'te İran muhalefeti İran Direnişi Ulusal Konseyi'nin 30 Haziran'da düzenlendiği etkinlikte önlenen saldırı olayıyla bağlantılı olarak İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı İç Güvenlik Müdürlüğünün mal varlıklarını 6 ay dondurduğu belirtildi.

Açıklamada, İran asıllı Assadollah Asadi ve Saeid Hashemi Moghadam'ın da mal varlıklarının 6 ay dondurulduğu ifade edildi.

Paris'te 30 Haziran Cumartesi günü İran Ulusal Direniş Konseyi tarafından düzenlenen etkinliğe karşı saldırı hazırlığında olduğundan şüphelenilen 1'i diplomat 4 İranlı tutuklanmıştı. İranlı diplomatın Avusturya'nın Viyana Büyükelçiliğinde görev yapan Assadollah A. olduğu ve söz konusu saldırı talimatının da bu kişi tarafından verildiği iddia edilmişti.

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