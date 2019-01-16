HABER

Fransa'dan İran'a kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 19:37 | Son Güncelleme

Fransa Dışişleri Bakanlığı: - "Fransa, İran'ın BMGK'nın 2231 sayılı kararına aykırı olan bir uyduyu uzaya fırlatmasını kınıyor"

PARİS (AA) - Fransa, İran'ın "Peyam" adlı uyduyu uzaya fırlatmasını kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran'ın dün uzaya fırlattığı uyduyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Fransa, İran'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararına aykırı olan uyduyu uzaya fırlatmasını kınıyor." ifadesi kullanıldı.

İran'ın balistik programının Fransa ve uluslararası toplum için endişe kaynağı olduğu belirtilen açıklamada, "İran'ı uzay fırlatıcıları dahil olmak üzere nükleer silah taşıyabilecek yeni balistik füze fırlatmaması konusunda çağrı yapıyoruz." ifadesine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, Fransa İran'ı BMGK'nin kararlarına riayet etmesi gerektiği konusunda uyardı.

İran dün Peyam adlı yerli üretim bir uyduyu uzaya fırlatmış ancak uydunun yörüngeye yerleşme aşaması başarısızlıkla sonuçlanmıştı. İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, "Dusti" (Dostluk) adı verilen yerli üretim uydunun da yakın zamanda fırlatılacağını duyurmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yaptığı açıklamada, "Küçük başarısızlıklar yaşansa da önemli kazanımlar elde ettik. Küçük sorunlar gelecek aylarda ortadan kaldırılacak ve biz (fırlatma için) yeniden hazırlanacağız." demişti.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Başvurular başladı! Binlerce kişi...Başvurular başladı! Binlerce kişi...
Trabzon'u karıştıran belge sahte çıktıTrabzon'u karıştıran belge sahte çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa İRAN uydu

En Çok Okunan Haberler

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

Menbiç'te patlama: 14 kişi öldü

Menbiç'te patlama: 14 kişi öldü

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

'Çocuk oyuncuya şiddet' iddiası: Ağlaması için defalarca ayağına vurdular

'Çocuk oyuncuya şiddet' iddiası: Ağlaması için defalarca ayağına vurdular

Mehmet Özhaseki'den çok çarpıcı 'kaset' iddiası

Mehmet Özhaseki'den çok çarpıcı 'kaset' iddiası

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da mobilyacılar sitesinde yangın: Mahsur kalanlar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç'teki saldırıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan flaş açıklama: Münbiç...

Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı

Başvurular başladı! Binlerce kişi...

Trabzon'u karıştıran belge sahte çıktı

Trabzon'u karıştıran belge sahte çıktı

17 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi? İşte eğitime ara verilen iller

Haberler peş peşe geldi! Öğrencilere tatil müjdesi

31 yıl sonra şehit sayıldı

31 yıl sonra şehit sayıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.