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Fransa'dan İsrail-Filistin Krizinde Mısır'ın Arabuluculuğuna Destek

17.05.2021 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Macron, Mısır Cumhurbaşkanı El Sissi ile Paris'te görüşerek, Fransa'nın "İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların durdurulabilmesi için Mısır'ın arabuluculuğuna" destek verdiğini açıkladı

Fransa'dan İsrail-Filistin Krizinde Mısır'ın Arabuluculuğuna Destek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdelfettah El Sissi ile Paris'te görüşerek, Fransa'nın "İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların durdurulabilmesi için Mısır'ın arabuluculuğuna" destek verdiğini açıkladı.

Macron ve Sissi, Sudan'ın borçlarının hafifletilmesi amacıyla Paris'te düzenlenen ve Afrika, Körfez ve Avrupalı 21 liderle uluslararası kuruluş temsilcilerini biraraya getiren uluslararası konferansın başlamasından hemen önce görüştü.

İkili görüşmenin ardından Elysee Sarayı'ndan, Fransız Cumhurbaşkanı Macron ile Mısır Devlet Başkanı El-Sissi’nin, "Ortadoğu'daki çatışmaların mutlaka sona ermesi gerektiği" çağrısı yaptığı açıklandı. İki lider, devam eden çatışmaların tırmanması konusundaki endişelerini paylaştı ve çatışmalarda çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesi nedeniyle üzüntü duyduklarını açıkladı.

Fransız hükümet sözcüsü Gabriel Attal da, Mısır, Ürdün ve Almanya'yı kapsayan arabuluculuğun Fransa'nın desteğiyle devam ettiğini söyledi. Gabriel Attal, "Son günlerde, yoğun diplomatik girişimler gerçekleşti. Önümüzdeki saatlerde de bu girişimler devam edecek. Mısır, Ürdün gibi, bölgedeki tüm taraflarla temas halinde olduğundan Kahire’nin arabuluculuğu fikrini destekliyoruz" dedi.

Attal, öncelikli hedefin "olabildiğince çabuk ateşkesin sağlanması, ardından da kalıcı bir istikrar için çözüm arayışlarının başlatılması" olduğunu belirterek, Fransa'nın bunu sağlamak için Mısır, Ürdün ve Almanya ile birlikte çalışacağını açıkladı.

Arabuluculuk girişimleri şimdilik sonuçsuz

Bir taraftan İsrail ile bir barış anlaşması imzalayan Mısır, diğer taraftan Gazze'ye sınır olması nedeniyle çatışmaların durdurulması için arabulucu rolü almak istiyor. Birleşmiş Milletler, Katar ve Mısır'ın da katkısıyla, Filistin ve İsrail arasında arabuluculuk girişimlerini başlattı. Ancak Mısır'ın arabuluculuk girişimi henüz sonuçlanmadı.

Mısır, ilk etapta çatışmaların 12 saat durdurulması ve Hamas ile İsrailli yetkililerin görüşmesini önerdi. Ancak İsrailli yetkililer Filistin'den gönderilen füzelere misillemede bulunacaklarını belirterek bu öneriyi geri çevirdi. Bunun üzerine Mısır da Gazze sınırını açarak, yaralı Filistinliler'in tedavi için ülkesine girmesine izin verdi.

Le Drian'dan "orantılı yanıt" uyarısı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian da, "kabul edilemez saldırılara verilen yanıtın uluslararası hukuk çerçevesinde orantılı kalması gerektiği" uyarısı yaptı. Le Drian, Gazze'de El Cezire ve Associated Press haber ajansının bulunduğu bir binayı yıkan İsrail saldırısını eleştirerek, "çatışma ortamında, gazetecilerin ve bilginin toplumlara iletilmesine katkıda bulunan herkesin güvenliğinin korunmasının temel bir sorumluluk olduğunu" hatırlattı.

Macron, Netenyahu ve Abbas ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, çatışmaların başlamasının ardından Filistin lideri Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Benyamin Netenyahu ile telefonda görüştü. Macron, geçtiğimiz Cuma günü Netanyahu ile yaptığı görüşmede, İsrail'in saldırılar karşısında kendisini savunma hakkı olduğunu, ancak Gazze'deki sivil nüfusla ilgili endişeleri olduğunu" belirterek, Ortadoğu'da barışa yeniden dönüş çağrısı yaptı.

Macron, bir gün önce yaptığı görüşmede ise Abbas'a, "Hamas ve diğer terörist grupların gerçekleştirdiği iddia edilen saldırıları kınadıklarını" iletti ancak sivil kayıplardan dolayı da başsağlığı diledi.

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