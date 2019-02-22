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Fransa'dan İsrail'e "Filistinlilere verilen ödeneklerin kesilmesi" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 19:28 | Son Güncelleme

Fransa, İsrail'in Filistinli şehit ve tutuklu ailelerine ayrılan ödeneğin büyük bölümünü kesmesinden üzüntü duyduğunu açıkladı

PARİS (AA) - Fransa, İsrail'in Filistinli şehit ve tutuklu ailelerine ayrılan ödeneğin 139 milyon dolarlık kısmını kesmesinden üzüntü duyduğunu belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in tahsil ettiği Filistin'e ait vergilerden Filistin hükümetinin tutuklu ve şehit ailelerine ödediği maaşa denk gelen kısmın kesilmesi kararından üzüntü duyulduğu ve Filistin hükümetinin mali durumunun daha da kötüleşmesinden endişelendiği bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında imzalanan Paris Ekonomi Protokolü'ne riayet edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, Fransa'nın Avrupalı ve uluslararası ortaklarıyla birlikte iki devletli çözümü uygulamaya yönelik güvenilir bir siyasi süreci yeniden başlatmak için çalışmaya devam edeceği kaydedildi.

İsrail güvenlik kabinesi, geçen hafta Filistinli tutuklular ve şehitlerin yakınlarına ayrılan ödenekten 502 milyon 697 bin şikelin (yaklaşık 139 milyon dolar) kesilmesini öngören yasayı onaylamıştı.

İsrail'in Filistin Maliye Bakanlığı adına topladığı ödenek, aylık ortalama 700 milyon şikeli (yaklaşık 190 milyon dolar) buluyor. İsrail, vergileri tahsil etme bedeli olarak yüzde 3'lük kısmı ise kesiyor.

FKÖ ile İsrail arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, Filistinliler adına, kontrolü altındaki sınır kapılarından topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor. Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ile şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Fransa israil

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