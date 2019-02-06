Fransa'dan İtalya'ya sarı yelekliler tepkisi

Di Maio, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerle yaptığı görüşmede iki ülke, sosyal haklar ve demokrasi hakkında konuştuklarını ve yeniden bir araya geleceklerini belirtmişti.

Fransa ile İtalya arasında bir süredir yaşanan gerginliğe bir yenisi daha eklendi. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mühll, İtalyan Bakan Di Maio'nun aralarında Christophe Chalencon'un da olduğu Avrupa Parlamentosu seçimlerine aday olan sarı yeleklilerle görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Mühll, açıklamada, "AB nezdinde ortak ve komşu ülkeler arasında bu yeni provokasyon kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

PARİS (AA) - Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von der Mühll, İtalya Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio'nun Paris'te sarı yeleklilerle yaptığı görüşmeye ilişkin, "AB nezdinde ortak ve komşu ülkeler arasında bu yeni provokasyon kabul edilemez." dedi.

İtalyan ve Fransız siyasetçilerin son haftalarda yaptıkları açıklamalar gerginliğe neden olmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "İtalyanlar çok büyük bir halk ve bizim dostumuz. Onlar tarihine yakışan liderler hak ediyor." demişti. Bunun üzerine İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "İlk önce Fransa, yıllardır ağırladığı teröristleri ve katilleri iade etsin, daha sonra Macron'la konuşuruz." şeklinde cevap vermişti.

Luigi Di Maio da Fransız Cumhurbaşkanı'nın sözlerine karşılık, "Macron, benim ve Salvini'nin üst düzeyde olmadığımızı söylüyor. Bunun kararını İtalyan halkına bıraksın." ifadelerini kullanmıştı. Di Maio, ayrıca Fransa'yı Afrika'da sömürgeci bir politika izleyerek, fakirleştirmekle suçlayıp, sarı yeleklilere açık destek vermişti.

Fransa hükümeti ise Di Maio ve Salvini'nin sözlerinden dolayı geçen haftalarda İtalya'nın Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Diğer yandan Macron da geçen yıl haziran ayında yaptığı bir konuşmada, 5 Yıldız Hareketi (M5S) partisi Di Maio'yu hedef alarak, "Bunları bir cüzzamlı gibi yayılırken görüyorsunuz, Avrupa'nın her yerinde biraz varlar. Tekrar ortaya çıkmalarını imkansız olarak gördüğümüz ülkelerde bile." diye eleştirmişti.

