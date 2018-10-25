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Fransa'dan Kaşıkçı'nın dostlarına çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 21:22 | Son Güncelleme

Paris'teki Suudi Arabistan Büyükelçiliği önünde toplanan çok sayıda kişi, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Dostları Derneğine katılma çağrısında bulundu

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te Suudi Arabistan Büyükelçiliği önünde toplanan çok sayıda kişi, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Dostları Derneğine katılma çağrısı yaptı.

Derneğe destek olacağını söyleyen çok sayıda kişi, başkent Paris'in Courcelles Bulvarı üzerinde bulunan Suudi Arabistan'ın Paris Büyükelçiliği önünde toplandı.

Burada gazetecilere dağıtılan bildiride, merkezi İstanbul olmak üzere, Washington, Londra ve Paris'te eş zamanlı gösterilerin düzenleneceği belirtildi.

Bildiride, Cemal Kaşıkçı'nın Dostları Derneğinin kuruluşunun ilan edildiğini ifadesi yer aldı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "sözün ve fikrin şehidi" olduğu kaydedilen bildiride, kurulan derneğin dünya çapında faaliyetlerle Kaşıkçı'nın ölümüne sebep olanların adalet karşısına çıkarılması için mücadele edeceği vurgulandı.

Göstericiler, üzerinde "Masumları katletmeyi durdurun", "Gerçek katilleri bulun" ve "Cinayete hayır" yazan dövizler taşıyarak, çevredeki vatandaşları bilgilendirdi.

Gösteriye Fransız basınının ilgi göstermediği dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Fransa Kaşıkçı'nın Dostları paris

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