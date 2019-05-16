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Fransa’dan Kıbrıs Rum Kesimine Liman Desteği

16.05.2019 20:20 | Son Güncelleme

Kıbrıs Rum Kesimi Savunma Bakanı Savvas Angelides, Fransız askeri uzmanların donanmaya ait bir üssü yenileme çalışmalarına destek verdiğini açıkladı

Fransa’dan Kıbrıs Rum Kesimine Liman Desteği

Kıbrıs Rum Kesimi Savunma Bakanı Savvas Angelides, Fransız askeri uzmanların donanmaya ait bir üssü yenileme çalışmalarına destek verdiğini açıkladı.

Bu çalışmayla üssün limanına daha büyük savaş gemilerinin yanaşmasına olanak sağlanacak.

Savvas Angelides Sigma adlı özel televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Fransız mevkidaşıyla savunma işbirliği alanında Evangelos Florakis Donanma Üssü’nü yenileme çalışmasının bir sonraki aşamasına ilerlemeye olanak tanıyacak bir niyet beyanı imzaladığını açıkladı.

Angelides projenin amacının Rum Kesimi'nin Avrupa Birliği’nin kısaca PESCO olarak bilinen ortak askeri yatırımlar ve proje geliştirme programı aracılığıyla bölgesel güvenliğe daha fazla katkı yapmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Kıbrıs Rum Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, imzalanan niyet beyanının bir başka amacının, Rum Kesimi ve Fransa donanmalarının yararına daha geniş kapsamlı stratejik işbirliğini hayata geçirmek olduğu kaydedildi.

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