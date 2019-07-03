HABER

Fransa'dan Libya'daki göçmen merkezine saldırıya kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 15:41 | Son Güncelleme

Fransa Dışişleri Bakanlığı: - "Fransa, Tacura bölgesinde bulunan barınma merkezine yapılan ve 40'tan fazla kişinin hayatını kaybetmesine ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan saldırıları kınıyor"

PARİS (AA) - Fransa, Libya'nın başkenti Trablus'a yakın Tacura bölgesinde bulunan düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze General Halife Hafter'e bağlı güçlerce düzenlenen saldırıyı kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Fransa, Tacura bölgesinde bulunan barınma merkezine yapılan ve 40'tan fazla kişinin hayatını kaybetmesine ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan saldırıları kınıyor. Bu merkez, Trablus'a yönelik saldırıların başladığından bu yana ikinci kez hedef alındı." ifadeleri kullanıldı.

Libya'da tüm taraflara derhal tansiyonu düşürme ve saldırılara son verme çağrısı yapılan açıklamada, tarafların Birleşmiş Milletlerin (BM) himayesindeki siyasi sürece dönmesi istendi.

Açıklamada, BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nın çalışmalarına da destek verildiği kaydedildi.

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında 44 kişi yaşamını yitirdiği ve 130'dan fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

PARTNERBu kente sadece çıplaklar girebiliyor!Bu kente sadece çıplaklar girebiliyor!
Madımak'ta hayatını kaybedenler Beylikdüzü'nde anıldıMadımak'ta hayatını kaybedenler Beylikdüzü'nde anıldı
Kan donduran telefon! Oğlunu arayıp eve çağırdı, sonrası korkunçKan donduran telefon! Oğlunu arayıp eve çağırdı, sonrası korkunç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa Libya

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızıyla görüşmek istedi diye kocası tarafından pompalı tüfekle öldürüldü!

Kan donduran telefon! Oğlunu arayıp eve çağırdı, sonrası korkunç

Bora füzeleri PKK hedefleri böyle vurdu!

Bora füzeleri PKK hedefleri böyle vurdu!

Kalaycılık mesleği son demlerini yaşıyor!

61 yıldır vazgeçmiyor ama... Yakında tarih olacak!

Son dakika! İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

2 yıl boyunca devlet kontrol edecek! O kentte yeni uygulamaya geçiliyor

Yeni uygulamaya geçiliyor! O kentte artık...

Evlenirken gelinlik ve damatlık giyememişlerdi! Düğün hayalleri 43 yıl sonra gerçekleşti

Öğretmen çiftin düğün hayali 43 yıl sonra gerçekleşti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.