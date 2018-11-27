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Fransa'dan Lübnan ordusuna askeri yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 15:41 | Son Güncelleme

Fransa'nın hibe ettiği 10 adet zırhlı araç ve 96 uzun menzilli füze Lübnanlı yetkililerce teslim alındı

Fransa'nın Lübnan ordusuna hibe ettiği zırhlı araç ve uzun menzilli füzeler Lübnanlı yetkililere teslim edildi.

Fransa'nın Beyrut Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın Lübnan ordusuna hibe ettiği 10 adet zırhlı araç ve 96 uzun menzilli füzenin yetkililere teslim edildiği belirtildi.

Beyrut Limanı'nda Lübnanlı yetkililere teslim edilen yardımların ordunun terörle mücadeledeki ihtiyacını karşılamak üzere yapıldığına işaret edilen açıklamada, Fransa'nın bu son yardımlarla birlikte 2017'den bu yana Lübnan ordusuna verdiği zırhlı araç sayısının 25'e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Lübnan ve Fransa'da gerçekleştirilecek eğitim programlarıyla Lübnan ordusunun söz konusu füzeleri kullanma aşamasına ulaştırılacağı ifade edildi.

Fransa, geçen yıl da askeri yardım paketi kapsamında Lübnan ordusuna tanksavar füzeleri, hafif ve orta dereceli askeri cephane, bazı askeri araçlar ve 10 bomba arama köpeği hibe etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
askeri yardımlar Fransa Lübnan

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