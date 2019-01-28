Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un şubat ayında Lübnan'a gerçekleştirmeyi planladığı ziyareti ertelediği bildirildi.

Lübnan siyasi kaynaklardan alınan bilgiye göre, Macron'un bu kararında Lübnan'da geçen yıl mayıs ayında yapılan genel seçimlerin üzerinden yaklaşık 9 ay geçmesine rağmen hükümet kurma sürecinde ilerleme sağlanamaması rol oynadı.

Paris yönetimi, Macron'un resmi ziyaretinden önce Lübnan'da yeni hükümetin kurulması temennisinde bulunuyor.

Macron'un ziyaretini ertelemesi siyasi çevrelerde "Fransa'dan Lübnan'a hükümeti kurma baskısı" olarak değerlendirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 11-14 Şubat'ta Lübnan'ı ziyaret etmesi planlanıyordu.

- Hariri, Basil ve Caca Paris'te buluştu

Bu arada Lübnanlı siyasiler, önceki gün Fransa'nın başkenti Paris'te hükümeti kurma sürecini görüştü.

Aile ziyareti için Fransa'da bulunan Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Dışişleri Bakanı Cibran Basil ve Lübnan Güçleri Partisi Başkanı Semir Caca ile bir araya geldi.

Yeni hükümeti kurma konusundaki son gelişmelerin ele alındığı görüşmeden de olumlu bir sonuç çıkmadığı görüldü.