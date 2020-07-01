Fransa'dan NATO'ya Türkiye tepkisi

Libya ve Suriye politikalarının yanı sıra Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin yürüttüğü doğal gaz sondaj çalışmaları nedeniyle iki NATO üyesi arasında aylardır gerginlik yaşanıyor. Fransa, 10 Haziran'da NATO'nun Deniz Gardiyanı misyonu çerçevesinde Akdeniz'de görev yapan "Courbet" savaş gemisinin, Libya'ya silah taşıdığından şüphelenilen Tanzanya bandıralı kargo gemisi "Çirkin"i kontrol etmek istediğini ve bu yöndeki girişimin gemiye eşlik eden Türk fırkateynleri tarafından engellendiğini bildirmiş ve konuyu NATO'ya taşımıştı.

NATO, inceleme sonuçlarıyla ilgili raporun sunulduğunu teyit etmiş, ancak içerikle ilgili gizlilik ilkesi nedeniyle bilgi verilemeyeceğini bildirmişti.

Paris'in Türkiye'ye yönelik taciz iddiasının incelendiği NATO raporundan memnun kalmadığı belirtiliyor.Fransa, Türkiye ile yaşanan gerilimle ilgili NATO'da sürdürülen incelemeye dair raporun açıklanmasının ardından İttifak'ın Akdeniz'deki "Sea Guardian" (Deniz Gardiyanı) misyonundan geçici olarak çekildiğini açıkladı.

NATO'ya dört talep

Reuters haber ajansına konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir Fransız Savunma Bakanlığı yetkilisi, Salı günü NATO'ya dört talepten oluşan bir mektup gönderdiklerini belirtti. Fransız yetkili bu talepleri, "üye ülkelerin Libya'ya silah ambargosuna riayet konusunda taahhütlerini yeniden teyit etmeleri, NATO'nun askeri çağrı sinyallerinin ulusal misyonlarda kullanılmaması, silah ambargosunun uygulanmasında AB ve NATO misyonları arasında koordinasyonun iyileştirilmesi ve gelecekte benzer olayların yaşanmasını engellemek için mekanizmalar oluşturulması" olarak sıraladı.

Yetkili, "Bu taleplerde ilerleme sağlanmasını beklediğimiz süre içinde Deniz Gardiyanı misyonundan geçici olarak çekilme kararı aldık. Müttefiklerin ambargoya riayet etmediği bir ortamda araçlarımızı orada bulundurmamızın bir anlamı yok" dedi.

"Fransa inceleme sonucundan memnun değil"

Alman haber ajansı dpa da, Fransa'nın inceleme sonucundan memnun olmadığını, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve müttefik ülkelere bir mektup göndererek bulgulara raporda tatmin edici bir şekilde yer verilmediği şikayetinde bulunduğunu yazdı. Mektupta, Fransa'nın Deniz Gardiyanı'na geri dönmesi için önkoşulların da sıralandığı, Deniz Gardiyanı ile AB misyonu olan İrini'nin işbirliği yapmasının bu koşullar arasında olduğu kaydedildi.