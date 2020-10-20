Fransa'dan Radikal İslam'a Karşı Sert Adımlar

Fransa'da, sınıfta Hz. Muhammed karikatürlerini gösteren bir tarih öğretmeninin, Çeçen asıllı bir saldırganca başı kesilerek öldürülmesine tepkiler sürüyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "radikal İslamcı akımlara sert yanıt" sözü verirken, aşırı sağ lider Marine Le Pen, "savaş yasaları çıkarılmasını" istedi. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, radikal cami, dernek ya da kurumları kapatacaklarını, radikal İslamcı yabancıların sınırdışı edileceğini, okullardaki güvenlik önlemlerinin arttırılacağını açıkladı. Polis, radikal olduğu belirlenen 34 mekana operasyon düzenledi. Cinayetle ilgili 15 kişi gözaltında. Saldırganın bu sefer laik cumhuriyetin sembolü okullar ve öğretmenleri hedef alması, hükümeti harekete geçirdi. Çeçen kökenli göçmen bir ailenin 18 yaşındaki oğlu Abdullah Anzorov'un, 47 yaşındaki tarih profesörü Samuel Paty'nin başını keserek öldürmesi karşısında bir takım idari ve yasal düzenlemeler için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Macron'un 2 Ekim'de açıkladığı ve pek çok radikal karar içeren "İslamcı Ayrılıkçılık ile Mücadele Yasası'nın" kapsamını genişletip, daha hızlı bir takvimle gündeme getireceklerini açıkladı. Fransa Ulusal Meclisi'ne mensup milletvekilleri, Meclis binası önünde "eşitlik, özgürlük, kardeşlik" mesajıyla milli marşı okuyarak öldürülen tarih öğretmenini andı.

Cinayetin yaşandığı Conflans Sainte-Honorine'de de geniş katılımlı bir "beyaz yürüyüş" düzenlendi. Yürüyüşe mahalle sakinleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Cumhurbaşkanı Macron, Paris'in en sorunlu banliyölerinden Seine Saint-Denis Valiliği’ne giderek "radikalleşme ile mücadele" çalışmaları hakkında bilgi aldı. Hükümetin şeref nişanı, (Legion d'honneur) vereceğini açıkladığı tarih öğretmeni Samuel Paty için Çarşamba günü, Fransa'nın en ünlü eğitim kurumlarından Sorbonne Üniversitesi'nin bahçesinde ulusal bir cenaze töreni düzenlenecek. "Cumhuriyet'in içerideki düşmanları" Hükümete açık çağrı yapan Macron, yasa çalışmalarını beklemeden harekete geçmelerini ve "teröre hızlı ve sert yanıt hazırlamalarını" istedi. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yasa çalışmalarının süreceğini ancak bu arada bir takım idari kararlar alarak, "Cumhuriyet'in içerideki düşmanlarıyla" hızla mücadeleye geçeceğini söyledi. "Korku artık kamp değiştirecek" diyen Darmanin, radikal cami ve dernekleri kapatacaklarını açıkladı.

Gerald Darmanin ilk etapta sosyal medya üzerinden, terör saldırısına kurban giden tarih öğretmeninin uyarılması gerektiği mesajını paylaşan Paris yakınlarındaki Pantin Camisi'nin kapatılacağını bildirdi. "S fişi" listesindeki göçmenlere sınırdışı İçişleri Bakanı, Fransız istihbaratında "S Fişi" olarak tanımlanan ve radikal İslamcı şüphelilerin kayıtlı olduğu güvenlik listesinde yer alan 231 yabancı göçmenin sınırdışı edileceğini de açıkladı. Darmanin tarafından açıklanan rakamlara göre Fransa'da radikal İslamcı gruplarla bağlantısı olduğu şüphelenilen 4 bin 111 kişi S fişi ile izleniyor. Bunlardan 851'inin Fransa'da oturum izinleri yok. Devlet bu 851 kişiden 661'inin ülkeyi terk etmesini istedi. Ancak yalnızca 428'i gitti. Geri kalan 231 kişinin de derhal sınırdışı edilmesi kararlaştırıldı. "Cumhuriyet düşmanı" dernekler Fransa'da "Cumhuriyet karşıtı" çalışma yaptığından şüphelenilen 51 derneği kontrol edeceklerini belirten Darmanin, bu derneklerden 34'üne operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Özellikle İslamofobi ile Mücadele Derneği (CCIF) ile başkanı Idriss Sihamedi'nin S Fişi ile izlendiği BarakaCity adlı selefi derneği incelemeye alan İçişleri Bakanlığı bu iki kuruluşun da kapatılacağını bildirdi. Fransız medyası, Müslüman Kardeşler'in Fransa'daki örgütü Fransa İslam Örgütleri Federasyonu'nun da (UOIF) devletin kapatmak istediği dernekler arasında yer aldığını yazdı. "Cumhuriyet karşıtı faaliyetler yürüttüğü ve cinayetle ilgisi olduğu" düşünülen Ümmet Vakfı Başkanı Bilal Righi de göz altına alındı. Tarih öğretmeni hakkında "bir fetva yayınlandığını" iddia eden Darmanin, öğrenci velisinin bunu yapabilmek için İslamafobi ile Mücadele Derneği'ni kaynak gösterdiğini dile getirdi Darmanin, "Bu dernek hem devlet yardımı alıyor hem vergi indiriminden faydalanıyor, hem de devletin İslamofobik olduğundan şikayet ediyor. Bu derneğin lağvedilmesini istiyorum. Çünkü pek çok bilgi bize CCIF'in Cumhuriyet düşmanı olduğunu gösteriyor" dedi. Bakan Darmanin, özellikle hassas bölgelerde okullardaki güvenlik önlemlerinin de arttırılması talimatı verdi. Öğretmenlerin benzer tehditlerle karşı karşıya kalması durumunda, okul yönetimi ve güvenlik güçlerinin derhal konuya el attığı bir sistem oluşturacaklarını belirtti.

Sosyal medya da mercek altında İçişleri bakanlığı, dernek, cami, ibadethane ya da kuruluşların yanı sıra interneti de hedef alan bir çalışma yürütüyor. Sosyal medyanın da gazeteler gibi yayınladığı içerikten sorumlu olduğu bir yasa çalışması yürüten hükümet, tarih öğretmeni Paty'nin "karikatürleri yayınlayarak arandığını" dile getiren 80 kişi hakkında inceleme başlattı. İçişleri Bakanlığı ayrıca, Fransa'daki sosyal medya patronları ile görüşerek, bundan böyle "nefret ve tehdit içeren" mesajlar konusunda daha hızlı harekete geçilmesi için ortak bir çalışma yürütmeyi önerdi. Soruşturma sürüyor Saldırının yaşandığı ilk akşamdan bu yana yakalanan 15 kişinin gözaltı süresi de uzatıldı. İlk bulgulara göre, Çeçen kökenli göçmen bir ailenin çocuğu olan 18 yaşındaki Abdullah Anzorov'un, öğrenci velilerinden Brahim Chnina ile SMS mesajları aracılığıyla temasa geçtiği ve olaya ilişkin bilgi aldığı, öğrenci velisine, "Bu işle ben kendi yöntemlerimle ilgileneceğim" dediği ortaya çıktı. Chnina'nın yine S Fişi'nde kaydı olan selefi Abdelhakim Sefrioui adlı kişi ile okul yönetimine şikayette bulundukları da tespit edilince, Sefrioui de göz altına alındı.