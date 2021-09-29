Fransa’dan "Radikal İslam’la Mücadele" Bilançosu

Fransa'da geçen yıl büyük tartışmaların ardından kabul edilen "İslamcı Ayrılıkçılıkla Mücadele" yasası yaz aylarında uygulamaya girdi. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, hiçbir hükümetin siyasal İslam’a karşı bu kadar adım atmadığını iddia ederek, 4 yılda radikal İslamcı hareketlere karşı Fransa'da verdikleri mücadelenin bilançosunu çıkardı.

Gerald Darmanin, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Devlet Bakanı Marlene Schiappa ile birlikte Le Figaro gazetesine verdikleri geniş söyleşide, yeni yasa ile getirilen uygulamaların detaylarını açıkladı. Kapatılan cami ve okulların sayısını da açıklayan Darmanin, "dört yılda yaklaşık 10 örgütü kapattıklarını, köktendincilerin uğrak yeri olan mekanlara 24 bin denetim gerçekleştirdiklerini, bu mekanlardan 650'sini ise kapattıklarını açıkladı. Buna ek olarak, radikal olduğundan şüphelenilen ve istihbarat servisleri tarafından listelenen 89 caminin tümünde inceleme yapıldığını, bunlardan 30'unun kapatıldığını ya da faaliyetlerinin askıya alındığını kaydetti.

"Engelleme stratejisi uyguluyoruz"

Bakan Darmanin, nefret söylemi yayan radikal İslamcı mekanlara kapatma ve denetimlerin yanısıra "engelleme stratejisi" de uygulamaya başladıklarını belirterek, "Sarthe, Meurthe-et-Moselle, Côte-d'Or, Rhône ve Gard'daki 6 caminin daha kapatılması için prosedürler sürüyor. Ağustos ayında yürürlüğe giren İslamcı Ayrılıkçılıkla Mücadele yasasından bu yana, Valenton Camisi'nde olduğu gibi kredi garantisini geri çekerek inşasını engellediğimiz camiler var. Yeni cami inşaatlarını önlemek için bir engelleme stratejisi de benimsiyoruz. Strasbourg'da Türk camisinin yerel belediyeler tarafından desteklenerek inşa edilmesini engelledik. Bu konudaki kararlılığımız çok net" dedi.

İnternetten radikalleşmeye sıkı denetim

Devlet Bakanı Marlene Schiappa da devletin internet üzerinden laiklik karşıtı, nefret söylemlerini engellemek için yasadan güç aldığını belirterek, "Artık günde 24 saat çalışan bir birimimiz var. İnternetteki nefret içeriğininyüzde 80'ini, 48 saatten kısa sürede tespit edilip kaldırılmasını sağlıyoruz. Bunu sağlayan çevrimiçi raporlama platformu Pharos'un kaynaklarını arttırdık. İçişleri Bakanlığı bünyesinde de benzeri görülmemiş bir "cumhuriyete karşı söylem" birimi oluşturuldu. Sosyal ağları izleyen, "cihadosfer"i etkilenlerin tespit edilmesini, onların tehdit ve yalanlarının önlenmesini sağlayan yaklaşık 20 kişilik bir uzman ekip kurduk. 2,5 milyon Euroluk Marianne fonu aracılığıyla, bu karşı söylemle harekete geçirmek için sivil topluma bir proje çağrısı başlattık" dedi.

Radikal derneklerin kapatılması

İçişleri Bakanı Darmanin yasadan aldıkları güçle, radikal İslamcı söylemleri olan derneklerin kapatılması süreçlerini de hızlandırdıklarını belirtti. Darmanin, "Her şeyden önce, siyasi İslam ve cihat propagandasıyla bağlantılı 5 derneği feshettik. İslamcı Ayrılıkçılıkla Mücadele yasası artık daha ileri gitmemize izin veriyor. Bakanlar Kurulu'nda iki yapının feshedilmesini isteyeceğim: Yahudiler’in yok edilmesini teşvik eden ve eşcinsellerin taşlanmasını meşrulaştıran İslamcı yayınevi Nawa ile nefret ve ayrımcılık çağrısı yapan Afrika Siyahları Savunma Birliği" dedi.

Darmanin, gelecek yıl toplam 10 derneğin daha feshedileceğini açıklayarak, "Bunlar arasında Rhône'de İslamofobi ile mücadele ettiğini iddia eden bir dernek var. Doğu bölgesinde (L'Est) güya insani yardım için kurulduğunu iddia eden Selefi bir dernek var. Ayrılıkçı çevrelere yakın 205 derneğin malvarlığını dondurduk. Özellikle buradaki radikalleşen ve nefrete çağrı yapan kişileri tespit ediyoruz. Çok yakın zamanda 2 imamı sınırdışı ettik. Genvilliers camisinde, ibadet mekanlarının kapanmaması için müdavimlerden, imamlarından ayrılmalarını istedik" ifadelerini kullandı.

"İmamlar konuşmalarını avukatlara inceletiyor"

Cumhurbaşkanı Macron'un Mureaux konuşması ile başlattığı sürecin Fransa'daki radikal İslamcılar'ı korkuttuğunu savunan Darmanin, "Hedefte olduklarını bilen bazı camilerin imamları artık konuşmalarını avukatlara inceletiyor. Bazıları ise bizim topraklarımızdan kaçarak İngiltere'ye veya Türkiye'ye yerleşti. Bunu Cumhuriyet için büyük bir zafer olarak görüyorum. Bize terörü dayatmak isteyenler terörü yaymayı başardık" dedi.

2023'te yabancı imam kalmayacak

İçişleri Bakanı Darmanin, Macron'un yabancı ülkelerin Fransa'daki etkisini kırmak için yabancı imamlara son verme taahhüdünde ilerlediklerini de açıkladı. Darmanin, bugün Fransa'da 350 yabancı imamın görev yaptığını, 2023 yılında "tek bir yabancı kökenli imam kalmayacağını" söyledi. Bu kişilerin Fransa'da kalmasını engellemek için valiliklere emir verdiğini ve ülkede kalma başvurularının tümüyle reddedilmesini istediğini belirten Darmanin, "Fransa'da imamlar yabancı kökenli olabilirler ama yabancı bir ülkeden maaş alamazlar" diye konuştu.

Darmanin, cumhuriyet ilkelerine uymayan derneklere yapılan yardımları iade etmeleri için de "uygulama kararnamesini" hazırladıklarını, kısa sürede bu belgeyi tüm yerel yönetimlere göndereceklerini açıkladı. Bundan böyle derneklerin yardım başvurusu yaparken, dosyalarına "Cumhuriyet ilkelerine bağlılık Şartı"nı da eklemelerini isteyeceklerini belirtti. Darmanin, bu şarta imza atmayan derneklere yardım yapılmayacağını da vurguladı.

Yasanın 2022'nin Ocak ayında yürürlüğe gireceğini belirten İçişleri Bakan, "Burada fikir çok basit; Cumhuriyet düşmanlarına verilecek 1 Euro'muz dahi yok" dedi. Fransa İslam Konseyi'ndeki (CFCM) görüşmeler sırasında metin üzerinde uzlaşma sağlanamayınca Milli Görüş ve Diyanet İşleri’nin yurt dışındaki örgütü DİTİB bu şarta imza atmamıştı.

Kuran kursları da mercek altında

Bakan Darmanin, "sözleşme dışı okullar" olarak adlandırılan yapılar içinde halen birkaç düzine özel okulda "Kuran kursları" verilmesinin sorun teşkil ettiğini dile getirdi. Bu okullardan 10'unun bir yıldır kapalı olduğu, diğerlerinin de çok kapsamlı denetime tabi tutulduğunu kaydeden Darmanin, Fransa'da 15 hassas banliyöde 2017'den bu yana uygulanan "radikalleşme karşıtı plan" ile ilgili çalışmalar hakkında da şunları söyledi:

"Bu planın etkili olduğu kanıtlandı. Ama devlet ibadethanelere ya da spor kulüpleri gibi yapılara ne kadar baskı yaparsa, onlar da o kadar yer değiştiriyor. Bu nedenle, hedeflenen bu 15 mahallede bir bölge mantığından, meslek mantığına geçeceğiz. Snack cafe'ler, Yahudi karşıtı ya da Selefi eserler satan kitapçı dükkanları, dernekler, insani yardım kuruluşları gibi toplamda, 175 hassas site hedeflenecek. Kültürel alana da yatırım yapıyoruz."

Bekaret kontrolu ve çok eşlilik

Fransa'da 125 bin kadını ilgilendirdiği söylenen "bekaret kontrolu, çok eşlilik" gibi konular da İslamcı Ayrılıkçılık ile Mücadele yasasının hedeflerinden birisiydi. Bakan Marlene Schiappa bu konuda zaten var alan ancak uygulanmayan hükümleri harekete geçirdiklerini, çok eşli yabancılara "oturum izni" verilmemesi, verilen iznin geri alınması gibi yeni bir madde de eklendiğini belirtti. Schiappa, "Bu konuda derneklerle birlikte, 'insanlık onuruna aykırı uygulamalar' rehberi hazırladık. 3 Ekim'den itibaren tüm yerel yönetimler ve derneklere gönderiyoruz. Yasanın gerçekten uygulanabilmesi için kültürel bir mücadele de vermek gerekiyor" diye konuştu.

