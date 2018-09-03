Fransa'dan Rusya ve Türkiye'ye İdlib çağrısı

PARİS (AA) - Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, "Fransa, Rusya ve Türkiye'yi, sivil halkı koruma endişesiyle bu bölgede (İdlib) şiddetin azalmasına yönelik adımlarını korumaya çağırıyor. Suriye'de kapsayıcı, güvenilir ve sürdürülebilir siyasi bir çözüm bulmak için Suriye krizindeki temel aktörlerin yanı sıra bu iki ülke ile yakın ilişkilerimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Sözcü Mühll, İdlib'deki son duruma ilişkin yazılı açıklamada yaptı.

"Fransa, Suriye rejimi ve müttefikleri tarafından İdlib'te olası büyük bir saldırı konusunda endişeli." değerlendirmesinde bulunan Mühll, İdlib'e düzenlenecek bir saldırının sonuçlarının çok ağır ve yeni bir insani felakete neden olacağı uyarısında bulundu.

Mühll, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın söylediği gibi İdlib'te kimyasal silah kullanımına ilişkin bir risk olduğunu vurgulayarak, bazılarının Esed rejiminin Suriye halkını hedef alan kimyasal silah kullanmadığına dair yanlış bilgilendirme kampanyasına başladığına dikkati çekti.