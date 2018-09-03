Fransa'dan Rusya ve Türkiye'ye İdlib çağrısı

PARİS (AA) - Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, "Fransa, Rusya ve Türkiye'yi, sivil halkı koruma endişesiyle bu bölgede (İdlib) şiddetin azalmasına yönelik adımlarını korumaya çağırıyor. Suriye'de kapsayıcı, güvenilir ve sürdürülebilir siyasi bir çözüm bulmak için Suriye krizindeki temel aktörlerin yanı sıra bu iki ülke ile yakın ilişkilerimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.
Sözcü Mühll, İdlib'deki son duruma ilişkin yazılı açıklamada yaptı.
"Fransa, Suriye rejimi ve müttefikleri tarafından İdlib'te olası büyük bir saldırı konusunda endişeli." değerlendirmesinde bulunan Mühll, İdlib'e düzenlenecek bir saldırının sonuçlarının çok ağır ve yeni bir insani felakete neden olacağı uyarısında bulundu.
Mühll, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın söylediği gibi İdlib'te kimyasal silah kullanımına ilişkin bir risk olduğunu vurgulayarak, bazılarının Esed rejiminin Suriye halkını hedef alan kimyasal silah kullanmadığına dair yanlış bilgilendirme kampanyasına başladığına dikkati çekti.
"Fransa kimyasal silah kullanımına ilişkin kırmızı çizgisini korumaya devam edecek ve ölümlere neden olan kimyasal silah kullanıldığı ispatlanırsa hareket etmeye hazır." ifadesine yer veren Mühll, Fransa'nın Suriye'de kimyasal silah kullanımını önlemek için müttefikleriyle çalışmaya devam edeceğini belirtti.
Mühll, açıklamasında şunları kaydetti:
"Bu nedenle Fransa, Rusya ve Türkiye'yi, sivil halkı koruma endişesiyle bu bölgede şiddetin azalmasına yönelik adımlarını korumaya çağırıyor. Suriye'de kapsayıcı, güvenilir ve sürdürülebilir siyasi bir çözüm bulmak için Suriye krizindeki temel aktörlerin yanı sıra bu iki ülke ile yakın ilişkilerimizi sürdüreceğiz."
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen hafta büyükelçilere yaptığı konuşmada, Suriye'de Esed'in yönetimde kalmasının "feci bir senaryo" olacağını söylemişti.
Le Drian, dün İdlib konusunda Rusya ve Türkiye ile bir çıkış yolu bulmaya çalıştıklarını bildirmişti. Le Drian, "İdlib'te Esed rejiminin yeniden kimyasal silah kullanımına ilişkin bir risk var. Bu kanıtlanmadı ancak bir girişim olabilir. Bazılarının açıklamalarına baktığımda böyle bir risk olduğunu düşünüyorum. Ölümlere neden olan kimyasal silah kullanıldığına dair kanıt olduğunda Fransa'nın cevabı bir öncekiyle aynı olacaktır." açıklamasını yapmıştı.
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