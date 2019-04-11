Fransa’dan skandal karar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Nisan’ı resmen "Ermeni Soykırımı Anma Günü" ilan etti.

Macron, skandal bir karara imza attı ve Şubat ayında Fransa Ermeni Organizasyonları Konseyi (CCAF) yemeğinde söz verdiği 24 Nisan’ı "Ermeni Soykırımı Anma Günü" ilan etme sözünü tuttu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 10 Nisan günü kararnameyi onaylamasının ardından 24 Nisan tarihini takvime resmen "Ermeni Soykırımı Anma Günü" olarak ekledi.

Öte yandan Ermeni diasporasının sevinçle karşıladığı anma günü, Macron’un seçim kampanyasındaki vaatlerinden biri olmuştu.

