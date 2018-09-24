Fransa'dan Suriye ve Libya açıklaması

PARİS (AA) - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suriye'de krize çözüm bulunamaması halinde savaşın kalıcı hale gelebileceğini ifade etti.

Le Drian, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere geldiği New York'ta basın toplantısı düzenledi.

Suriye'de krize bir çözüm bulunamaması halinde savaşın kalıcı hale gelebileceği uyarısında bulunan Le Drian, "Bu Beşşar Esed'in olduğu kadar, onu destekleyenlerin de sorumluluğudur. Siyasi bir çözüm için seferber olmak gerekiyor, aksi halde bölgede kalıcı bir savaş riskine doğru gidiliyor." dedi.

Le Drian, Libya'ya ilişkin olarak da ülkede mevcut statükoyu kendi çıkarları doğrultusunda sürdürenler olduğunu belirtti. Le Drian, burada barış sürecini tıkayanların yaptırıma tabi tutulması, uluslararası toplumun da bu konuda kararlı bir tavır sergilemesi gerektiğini savundu.

Fransa Dışişleri Bakanı ayrıca, "Trablus yönetimini tehdit eden milis güçlerine karşı yaptırım uygulanması gerektiğini" kaydetti.

