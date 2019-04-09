Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'la yaptığı telefon görüşmesinde, "Trablus'a saldırının kabul edilemez olduğunu" vurguladı.

Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac ile Macron telefon görüşmesinde, Libya'da güvenlik alanında yaşanan son gelişmeler ve yansımalarını ele aldı.

Macron, sivillerin hayatının tehlikeye atılmasının kabul edilemez olduğunu ve saldırının durdurulması gerektiğini vurguladı.

Serrac ise General Halife Hafter'in Libyalıların, Birleşmiş Milletler'in (BM) barışçıl yol haritası çerçevesinde ulusal bir konferans yapılmasını istediği zamanda başkent Trablus'a yönelik operasyonundan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

Hafter'in bu hamlesinin, kişisel çatışmalar ve yönetim arzusu dışında hiçbir hedef olmaksızın ülkeyi yeniden savaş ve kan döngüsüne çevireceğini aktaran Serrac, Hafter'in önünde "ivedilikle askeri operasyonları durdurma ve geldiği yere çekilme" olarak iki seçenek olduğunu kaydetti.