Fransa'dan Trump'a Sert İran Yanıtı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, G-7 zirvesi öncesinde, ABD Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi bir araya getirmeye çalıştığı iddiaları üzerine, Trump, İran konusunda Amerika adına kimsenin konuşmaya hakkı olmadığını söylemişti. Trump Perşembe günkü Twitter mesajında, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u, olası müzakereler konusunda karışık sinyaller vermekle suçlamış, Macron’a ilk ismiyle hitap ederek “Emmanuel’in iyi niyetli olduğunu biliyorum, ancak ABD adına ABD’den başka kimse konuşamaz” demişti.

Bu mesajlara yanıt Macron'dan değil, Dışişleri Bakanı Jean Yves le Drian'dan geldi. Yazılı bir açıklama yayınlayan Le Drian, İran konusunda Fransa'nın egemen bir ülke olarak düşüncelerini özgürce açıkladığını belirterek, " Fransa, çok güçlü bir şekilde bölge barışı ve güvenliği için çalışmaktadır. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için girişimlerde bulunmaktadır. Bunun için de kimsenin onay vermesine ihtiyaç duymamaktadır" dedi.

İran ile 2015 yılında Viyana'da imzalanan nükleer anlaşmaya halen sadık olduklarını da vurgulayan Le Drian, "Fransa, Amerika hariç, diğer imzacı ülkeler gibi imzasına saygı duymaya devam etmektedir. İran'a da kararlı bir biçimde taahhütlerine uyması için baskı yapmaktadır" ifadesine yer verdi.