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Fransa'dan Trump'a Sert İran Yanıtı

09.08.2019 21:35 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa'nın İran politikası eleştirilerine Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian sert yanıt verdi. Le Drian, yazılı bir açıklama yaparak, egemen bir ülke olan Fransa'nın "İran konusundaki düşüncelerini açıklamak için kimsenin onayına ihtiyacının olmadığını" söyledi

Fransa'dan Trump'a Sert İran Yanıtı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, G-7 zirvesi öncesinde, ABD Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi bir araya getirmeye çalıştığı iddiaları üzerine, Trump, İran konusunda Amerika adına kimsenin konuşmaya hakkı olmadığını söylemişti. Trump Perşembe günkü Twitter mesajında, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u, olası müzakereler konusunda karışık sinyaller vermekle suçlamış, Macron’a ilk ismiyle hitap ederek “Emmanuel’in iyi niyetli olduğunu biliyorum, ancak ABD adına ABD’den başka kimse konuşamaz” demişti.

Bu mesajlara yanıt Macron'dan değil, Dışişleri Bakanı Jean Yves le Drian'dan geldi. Yazılı bir açıklama yayınlayan Le Drian, İran konusunda Fransa'nın egemen bir ülke olarak düşüncelerini özgürce açıkladığını belirterek, " Fransa, çok güçlü bir şekilde bölge barışı ve güvenliği için çalışmaktadır. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için girişimlerde bulunmaktadır. Bunun için de kimsenin onay vermesine ihtiyaç duymamaktadır" dedi.

İran ile 2015 yılında Viyana'da imzalanan nükleer anlaşmaya halen sadık olduklarını da vurgulayan Le Drian, "Fransa, Amerika hariç, diğer imzacı ülkeler gibi imzasına saygı duymaya devam etmektedir. İran'a da kararlı bir biçimde taahhütlerine uyması için baskı yapmaktadır" ifadesine yer verdi.

Le Drian, bölgede yükselen tansiyonun politik girişimleri zorunlu kıldığını ve bir an önce diyaloğun tesis edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Fransa Cumhurbaşkanı’nın da bunu sağlamaya çalıştığının altını çizen Bakan Le Drian, "Cumhurbaşkanı Macron, ortaklarımızla, özellikle Avrupalı imzacı ülkelerle, tam bir şeffaflık içinde diyalog için çalışmaktadır. Elbette, Amerikan makamlarını da bilgilendirmektedir. Bu gergin durumunun tehlikeli bir çatışmaya dönüşmesini önlemek için her türlü çaba gösterilmelidir" diye konuştu.

Avrupa nükleer anlaşmanın hala arkasında

Başkan Trump'ın geçen yıl ABD’yi nükleer anlaşmadan tek taraflı çekmesinin ve İran'a ekonomik yaptırımları arttırarak yeniden uygulamaya koymasının ardından, Avrupa ülkeleri anlaşmanın canlı tutulması için çalışıyor.

Krizde arabulucu olmak isteyen Emmanuel Macron’un hafta başında, ABD Başkanı Trump ve Ruhani’yi bir masa etrafında buluşturmak istediği iddiaları ortaya atıldı. Ancak bu iddia taraflarca doğrulanmadı.

G-7'ye dönem başkanlığı yapan Macron, Fransa'nın Biaritz kentinde 24-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak zirvede İran dosyasında sonuç almak ve ABD'yi İran ile masaya oturtmaya çalışıyor. Fransız Cumhurbaşkanı, İran dosyasının çözümüne dahil etmek istediği Rusya lideri Vladimir Putin ile de G-7 zirvesinden hemen önce resmi yazlığının bulunduğu Bregançon Şatosu'nda görüşeceğini duyurdu.

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