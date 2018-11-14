Fransa’dan Trump’a Yanıt

Fransa’da hükümet, Başkan Donald Trump’ın bir dizi eleştiri Tweet’ine yanıt verdi. Fransa hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux mesajların Fransa’nın 2015’teki terör saldırılarında hayatını kaybeden 130 kişinin yasını tuttuğu sırada atıldığını hatırlattı ve Trump’a hitaben “ortak nezaket daha uygun olabilirdi” ifadesini kullandı.

Griveaux ayrıca Macron’un da haftalık kabine toplantısında “Diplomasi Twitter yoluyla değil karşılıklı görüşme yoluyla yapılır” sözlerini aktardı.

Başkan Trump, haftasonunda Paris’te Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 100’üncü yıldönümü törenlerine katılmasının ardından Salı günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u Twitter aracılığıyla eleştiri yağmuruna tutmuştu. Trump mesajlarında Macron’un ‘Avrupa savunma gücü’ kurulmasını talebini, Fransa’nın ABD şaraplarına uyguladığı gümrük vergilerini ve Macron’un kamuoyu destek oranını hedef almıştı.

Trump’ın Paris’teki davranışları Fransa ve dünya basınında eleştirilmesine neden olmuştu. Başkan’ın Twitter mesajlarının ise buna bir tepki niteliğinde olduğu düşüncesi hakim.

Trump ve Macron Cumartesi günü Paris’teki törenler öncesinde bir araya gelmişti.

Trump’ın “Fransa’yı Yine Harika Yapın” şeklindeki Twitter mesajı sosyal medyada Fransız milliyetçileri harekete geçirdi.

Fransız futbolcular ve atletler kazandıkları zaferleri hatırlatan mesajlar paylaştı.

