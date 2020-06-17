Fransa'dan Türkiye'ye "Akdeniz’de Saldırganlık’’ Suçlaması

Fransa ve Türkiye arasında Libya konusunda yaşanan gerginlik devam ediyor. Bu hafta yapılacak NATO Savunma Bakanları zirvesi öncesi, Fransa Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi Akdeniz'de Fransa'ya karşı "son derece saldırgan bir hamle" yapmakla suçladı. Bakanlık, Türk fırkateyninin, Akdeniz'de bir NATO misyonuna katılan Fransız fırkateynine yönelik "aşırı derecede saldırgan" hamlesini kınadıklarını belirterek, Türkiye'nin bu tutumunu NATO toplantısında gündeme getireceklerini kaydetti. "Türk fırkateyni Fransız gemisini üç kez sinyalle aydınlattı" Açıklamada Courbet isimli Fransız fırkateyninin, Libya'ya silah taşıdığından şüphelenilen bir yük gemisini belirlemeye çalışırken, Türk fırkateyninin Fransız gemisini NATO’nun çağrı sinyaliyle üç kez aydınlattığı ileri sürüldü. Bunun "son derece saldırgan bir dil" olduğu belirtilen açıklamada, "Bizim açımızdan bu olay son derece ağır. Bir NATO müttefikinin böyle davranmasını kabul edemeyiz. Bunu NATO misyonuna öncülük eden, NATO komutası altındaki bir gemiye karşı yapamazlar" dedi.

Türk yetkili: "Fransa uluslararası sularda Türk fırkateynini aramak istedi" Reuters haber ajansı ise konuyla ilgili bir Türk yetkilinin açıklamasına yer verdi. Reuters’a göre yetkili Fransa’ya ait geminin uluslararası sularda Türk fırkateynini aramak istediğini, ancak buna yetkisi olmadığını kaydetti. Yetkili Türkiye’nin provokatif ya da agresif eylemde bulunmadığını belirtti, ‘‘Ancak müttefiklerimizden de Türk donanmasına karşı aynı anlayışı ve hassasiyeti göstermesini bekliyoruz’’ dedi. Fransa ve Türkiye arasında Libya gerginliği Paris - Ankara hattında, son günlerde Libya konusunda gerginlik yaşanıyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Pazartesi günü, Türkiye'nin Libya Hükümeti Başbakanı Fayez El Sarrac'a verdiği askeri desteği kınadıklarını ve bunun "Birleşmiş Milletler (BM) ambargosunun doğrudan ihlali" olduğunu dile getirmişti. Le Drian, "Ankara'nın kabul edilemez müdahalesini kınıyoruz" demişti. Ankara hükümeti ise Libya'da Sarrac liderliğindeki Trablus hükümetine yönelik silahlı desteğine yönelik bu eleştirilere sert yanıt vererek, Paris'i, BM ve Avrupa Birliği’nin (AB) de aralarında olduğu uluslararası toplumun desteklediği Sarrac yerine güneyi kontrol eden Halife Hafter’i ve ona bağlı güçleri destekleyerek ülkede barışı engellemekle suçlamıştı.

Türkiye: "Fransa Libya'da gayrı meşru şahsın yanında" Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ‘‘Ülkemizin Libya’ya yönelik tutumuna dair iddiaları, Fransa’nın Libya’ya yönelik karanlık ve izah edilemez politikasının yeni bir göstergesidir. Türkiye, BM kararları çerçevesinde uluslararası camia tarafından tanınan hükümete, talebi üzerine destek vermektedir. Ülkemiz meşru hükümetin yanındayken, Fransa BM ve NATO kararları hilafına darbeci ve gayrı meşru bir şahsın yanındadır’’ denilmişti. Türkiye ve Katar, Libya’da Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası toplum tarafından desteklenen ve başkent Trablus’u kontrol eden Fayez El Sarraj yönetimindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni destekliyor. Mısır, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri ise ülkenin doğusuna hakim olan Halife Hafter’e ve Libya Ulusal Ordusu’na destek veriyor. Son olarak Mısır, Pazartesi günü Libya’da savaşı sona erdirmek için bir ateşkes planının ayrıntılarını açıklamıştı. Toplantıya Türkiye ve Katar katılmazken ABD, Rusya, Fransa ve İtalya’dan temsilciler katılmıştı.