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Fransa'dan Türkiye'ye yaptırım çağrısı

28.10.2020 20:46 | Son Güncelleme

Fransa ve Türkiye arasındaki gerilim artıyor.

Fransa, AB'deki ortaklarından Erdoğan'ın "provokasyon" olarak nitelendirdiği açıklamalarına karşı yaptırım dahil tepki göstermelerini istedi.Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo'nun yayınladığı Erdoğan karikatünün ardından gerilimin daha da tırmandığı Paris-Ankara hattında karşılıklı sert açıklamalar devam ediyor. Fransa'nın Avrupa Bakanı Clement Beaune bugün Fransız parlamentosunda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği üyelerinden Türkiye'ye karşı destek istedi.

Clemens, Fransa'nın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "provokasyon serisine" karşı Avrupa Birliği'ndeki ortaklarının olası yaptırımlar da dahil olmak üzere harekete geçmesini istediğini söyledi.

Clemens, "Daha ileriye gitmemiz gerekiyor. Yaptırımları da kapsayabilecek güçlü bir Avrupa tepkisi için zorlayacağız" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Fransa ve Türkiye arasında tırmanan gerginlik

Türkiye ve Fransa arasındaki gerginlik, Erdoğan'ın geçen hafta "Bu Macron denilen zatın Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir. Öncelikle bir akli noktada kontrol" ifadelerini kullanmasıyla tırmanmıştı .

Bu açıklama üzerine Fransa, Ankara'daki büyükelçisini istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdı.

Erdoğan hafta başında da Fransız mallarını boykot etme çağrısı yaptı.

Boykotla ilgili tartışmalar devam ederken Charlie Hebdo'nun kapak yaptığı Erdoğan karikatürü de Ankara'nın sert tepkisine yol açtı.

AFP,DW/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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