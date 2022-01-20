HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fransa'dan "Uygur soykırımı" kararı

Fransa'dan "Uygur soykırımı" kararı

20.01.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da Ulusal Meclis, Çin makamlarının Uygurlara yönelik muamelesini "soykırım" olarak nitelendiren karara imza attı.

Fransa'dan "Uygur soykırımı" kararı

Fransa'da Ulusal Meclis, Uygur azınlığa soykırım uygulandığına dair karar tasarısını kabul etti. Bire karşı 169 oyla kabul edilen tasarıda "Çin makamlarının Uygurlara karşı şiddet eylemleri, insanlığa karşı suç ve soykırım" olarak nitelendirilerek kınandı.

Kararda Fransa hükümeti de Uygur azınlığa yönelik muamele nedeniyle Çin hükümetini kınamaya ve gerekli önlemleri almaya çağrıldı. Ulusal Meclis'ten geçen kararın hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor.

Meclisteki tartışma oturumunda konuşan Dış Ticaret Bakanı Franck Riester, Uygurlara karşı "sistematik şiddet olayları" yaşandığını, ancak bunun soykırım olarak sınıflandırılmasının uluslararası platformlarda gerçekleşmesi gerektiğini kaydetti.

İnsan hakları kuruluşları, Uygurlar ve diğer Müslüman azınlıkların Sincan bölgesinde DNA testleri ve yüz tanıma yazılımları gibi çok sert araçlarla takibata maruz kaldığını, bir milyonu aşkın Müslümanın kamplarda din, kültür ve dillerini terk etmeye zorlandıklarını ve fiziksel kötü muameleye tabi tutulduklarını belirtiyor. Çin yönetimi ise suçlamaları reddederek bu tesislerin eğitim kampı olduğunu, terörle mücadele kapsamında insanların topluma kazandırılması amacı taşıdığını savunuyor.

AFP/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
PKK'dan Afrin’e füze saldırısı! 4 ölü, 20 yaralıPKK'dan Afrin’e füze saldırısı! 4 ölü, 20 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faizlere dokunmadı

Merkez Bankası faizlere dokunmadı

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de başlıyor, dünyada bir ilk olacak

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de başlıyor, dünyada bir ilk olacak

Öğretmen çiftten 8 öğrenciye 2 yıl işkence ve cinsel istismar

Öğretmen çiftten 8 öğrenciye 2 yıl işkence ve cinsel istismar

İmamoğlu'na yanıt: Önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın

İmamoğlu'na yanıt: Önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın

3600 ek göstergede takvim netleşti

3600 ek göstergede takvim netleşti

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

İlginizi Çekebilir

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

Aşı olan çok sayıda kişi isyan ediyordu! Sebebi ortaya çıktı…

Aşı olan çok sayıda kişi isyan ediyordu! Sebebi ortaya çıktı…

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Ulaşıma kar engeli! Çift taraflı kapanan yol, ulaşıma açıldı

Ulaşıma kar engeli! Çift taraflı kapanan yol, ulaşıma açıldı

Selçuk Bayraktar'dan ABD'li profesöre cevap!

Selçuk Bayraktar'dan ABD'li profesöre cevap!

İnternet ve telefon aboneliklerinde yeni dönem

İnternet ve telefon aboneliklerinde yeni dönem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.