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Fransa’dan Vatandaşlarına ‘‘Temkinli Olun’’ Mesajı

27.10.2020 23:56 | Son Güncelleme

Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed karikatürlerini yeniden yayınlamasının ardından Fransa, birçok Müslüman ülkedeki vatandaşlarını her zamankinden daha temkinli olmaları yönünde uyardı

Fransa’dan Vatandaşlarına ‘‘Temkinli Olun’’ Mesajı

Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed karikatürlerini yeniden yayınlamasının ardından Fransa, birçok Müslüman ülkedeki vatandaşlarını her zamankinden daha temkinli olmaları yönünde uyardı.

Mizah dergisi Charlie Hebdo’nun Hz. Muhammed karikatürlerini yeniden yayınlamasının ardından Fransa’da bir öğretmen, öğrencilerine ders sırasında bu karikatürleri gösterdiği gerekçesiyle 16 Ekim’de başı kesilerek öldürülmüştü.

Karikatürler ilk kez yayınlandığında Charlie Hebdo’nun Paris’teki merkezine 2015 yılının Ocak ayında saldırı düzenlenmiş, 12 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı düzenleyen iki kişiye yardım ettiği gerekçesiyle 14 şüphelinin mahkemeye çıkmasından bir gün önce; 1 Eylül 2020 tarihinde Charlie Hebdo karikatürleri yeniden yayınladı.

Bangladeş’in başkentinde binlerce gösterici Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un posterini çiğnedi, İran, Fransa’nın maslahatgüzarını çağırarak karikatürlere duyulan tepkiyi dile getirdi.

Karikatürler Müslüman dünyasında boykot çağrıları ve tepkiyle karşılanırken, öğretmenin öldürülmesi Fransa’da ifade özgürlüğüne karşı yapılan bir saldırı olarak algılandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, öldürülen öğretmen için ‘‘kahraman’’ dedi ve “İslamcı ayrılıkçılığın” Fransa’da tüm Müslüman toplulukları ele geçirmek üzere olduğunu söyledi.

Endonezya, Türkiye, Bangladeş, Irak ve Moritanya’daki vatandaşlarına temkinli olmaları çağrısında bulunan Fransız yönetimi, vatandaşlarından kamuya açık alanlarda yapılan toplantılardan ve karikatürlere yönelik protesto gösterilerinden uzak durmalarını istedi.

Açıklamada özellikle turistik bölgelere yapılan seyahatlerde dikkat edilmesi istendi.

Rusya’nın nüfusu Müslüman ağırlıklı Çeçenistan bölgesinin lideri Ramazan Kadirov, Macron’a hitaben bir Instagram iletisi yayınladı. ‘‘İnsanları teröre zorluyorsun, onlara başka şans bırakmıyorsun, genç insanların kafasında aşırılığın büyümesine neden olan koşulları yaratıyorsun. Kendini ülkendeki terörün ilham kaynağı ve lideri olarak görebilirsin’’ ifadesini kullandı.

Fransız yönetiminden bir yetkili Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada ‘‘Tehditlere boyun eğmeyeceğiz. Nefret tohumları ekenleri bir kenara yazıyoruz. Kadirov’un yaptığı kabul edilemez’’ dedi.

Suudi Arabistan ise karikatürleri kınarken Müslüman dünyasında yapılan boykot çağrılarına katılmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Pazartesi günü Fransız mallarını boykot çağrısı yaptı ve Fransa’yı İslam karşıtlığıyla suçladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da işadamlarından boykota uymalarını istedi.

Türkiye’de aralarında ana muhalefet partisinin de bulunduğu dört siyasi parti AKP, MHP, CHP ve İyi Parti ortak bir belgeye imza atarak Macron’a tepki gösterdi.

Ürdün’de 50 kadar gösterici başkent Amman’da yoğun güvenlikle korunan Fransız Büyükelçiliği önünde gösteri yaptı.

Bir öğretmenin öldürüldüğü saldırının ardından alarma geçen Fransa’da Salı günü güvenlik yetkilileri Zafer Anıtı ve Eyfel Kulesi’ni kısa süreliğine tahliye etti.

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