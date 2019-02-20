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Fransa'dan Yahudi Karşıtlığına 'Hayır'

20.02.2019 15:27 | Son Güncelleme

Fransa'da birbiri ardına gerçekleşen Yahudi karşıtı eylemin ardından, binlerce kişi sokağa çıkarak "antisemitizme hayır" dedi. Gösterilerde 50 kuruluş, 22 parti ve 30'u aşkın dernek, nefret saldırılarının sona ermesi için bir araya geldi

Fransa'dan Yahudi Karşıtlığına 'Hayır'

Fransa'da birbiri ardına gerçekleşen Yahudi karşıtı eylemin ardından, binlerce kişi sokağa çıkarak "antisemitizme hayır" dedi. Gösterilerde 50 kuruluş, 22 parti ve 30'u aşkın dernek, nefret saldırılarının sona ermesi için bir araya geldi.

Önce, Nazi kamplarından küçük bir kız çocuğu olarak kurtulan ve Fransızların en çok sevdiği kişiliklerden birisi olan eski Kadın Hakları Bakanı Simon Veil'in sokak resimleri üzerine gamalı haç çizildi.

Ardından geçtiğimiz Cumartesi günü, Sarı Yelekliler eyleminde bir grup, Yahudi kökenli filozof Alain Finkelkraut'a sözlü saldırı ve hakaretlerde bulundu.

Son olarak Alsace bölgesindeki Quatzenheim Yahudi Mezarlığı'nda, Pazartesi gecesi, 80 mezar taşına gamalı haç çizilmesi ve neo-Nazi sloganların yazılması Fransızları sokağa döktü.

Birbiri ardına gelen saldırılar ülkeyi 3 aydır sarsan Sarı Yelekliler eylemini dahi tümüyle unutturdu.

Macron’dan antisemitizme karşı yasal düzenleme açıklaması

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önce Quatzenheim mezarlığını, ardından da Paris'teki Yahudi soykırımı (Shoah) anıtını ziyaret ederek sorumluların mutlaka yakalanarak en ağır cezaları alacağı sözünü verdi.

Macron, Fransa'daki Yahudi kuruluşlarının birleştiği Fransa Yahudileri Temsil Konseyi CRİF'in Çarşamba akşamı düzenlenecek yıllık geleneksel yemeğine katılarak, burada antisemitizmin daha ağır cezalandırılması için yeni yasal düzenlemeler açıklayacağını söyledi.

Akşam saatlerinde ise Sosyalist Parti'nin çağrısı üzerine, başkent Paris'te ve büyük kentlerde toplanan binlerce kişi, Yahudi karşıtı saldırıların sona ermesini istedi. Paris'te, 20 bin kişinin toplandığı Republique meydanındaki gösterilere eski Cumhurbaşkanları Nicolas Sarkozy ve François Hollande ile Başbakan Edouard Philippe, parti liderleri, çok sayıda bakan ve siyasetçi katılarak ulusal birlik mesajı verdi.

Sarı Yelekliler de Antisemitizm gösterilerine katıldı

Gösterilerde, "Antisemitizme hayır, Fransa bu değil, Artık yeter" pankartları yer aldı. Gösterilere, Yahudi karşıtı olmakla suçlanan Sarı Yelekliler de katıldı ve yeleklerinin üzerine "Benim adıma değil" yazdı.

Fransa'nın Marsilya, Lille gibi büyük kentleri de dahil olmak üzere 60 kentinde toplanan göstericiler, artık ülkede her türlü ayrımcı ve nefret içeren sözlerin sona ermesini ve ağır cezalandırılmasını istedi.

Antisemitizmi yeterince cezalandırmadığı eleştirilerine hedef olan radikal sol lilder Jean Luc Melenchon, seçim bölgesi Marsilya kentinde düzenlenen törene katıldı.

Antisemitist olmakla ve çok sayıda yahudi karşıtını partisinde barındırmakla suçlanan aşırı sağcı lider Marine Le Pen gösterilere davet edilmedi. Le Pen de, Barbarlar Çetesi tarafından 2006'da sadece yahudi olduğu için işkence edilerek öldürülen genç öğrenci İlan Halimi'nin Bagneux kentindeki anıtına çelenk bırakarak gösterilere katıldı.

İçişleri Bakanlığı Fransa'da Yahudi karşıtı saldırıların 2018 yılında yüzde 74 artış gösterdiğini belirtiyor.

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