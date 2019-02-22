HABER

Fransa’nın ardından Yunanistan’da da grip salgını

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.02.2019 14:30 | Son Güncelleme

Yunanistan’da 2019 yılının başından bu yana, H1N1 virüsünün sebep olduğu grip salgınından ölenlerin sayısı 74’e yükseldi.Fransa’da grip salgınından 2 bin 800 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından benzer bir haber de Yunanistan’dan geldi.

Yunanistan’da 2019 yılının başından bu yana, H1N1 virüsünün sebep olduğu grip salgınından ölenlerin sayısı 74’e yükseldi.
Fransa’da grip salgınından 2 bin 800 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından benzer bir haber de Yunanistan’dan geldi. Yunanistan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede bu yılın başından beri etkili olan grip A-H1N1 salgını sonucu 74 kişi hayatını kaybetti. Açıklamada, son olarak Girit Adası’nda yaşayan 55 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 68 olduğu bildirilen açıklamada, Yunan halkına grip aşısı yapılması gerektiği vurgulandı.
Öte yandan yetkililer grip salgınının fazla görüldüğü Şubat ve Mart ayında vaka sayısının artmasından endişe ediyor.
Yunanistan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 2017-2018 dönemindeki grip salgınında 42 kişi hayatını kaybetmiş, bu sayı 2016-2017 döneminde ise 108 olmuştu.

PARTNERAşk bitti ama izi kaldıAşk bitti ama izi kaldı
Doğum öncesi ve sonrası depresyona dikkatDoğum öncesi ve sonrası depresyona dikkat
Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklamasıSağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!

Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor! Avrupa'nın en büyüğü...

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.