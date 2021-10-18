Fransa'nın Belarus Büyükelçisi Sınırdışı Edildi

Fransız AFP haber ajansı, Fransa’nın Belarus büyükelçisinin ülkeden sınırdışı edildiğini haber verdi. Habere göre Belarus yönetimi Büyükelçi Nicolas de Bouillane de Lacoste’un ülkeyi terk etmesini istedi ve büyükelçi de bunun üzerine Minsk’ten ayrılarak Fransa’ya döndü.

Büyükelçi’nin neden sınırdışı edildiğine dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. Belarus basını ayrıca Belarus’un Paris Büyükelçisi Igor Fesenko’nun da ülkeye geri çağrıldığını iddia etti.

Fransa’nın Belarus Büyükelçiliği tarafından Çarşamba günü yapılan bir paylaşımda elçiliğin, Belarus yönetimi tarafından yasaklanan sivil toplum kuruluşu Govori Pravdu(Gerçeği Anlat) temsilcilerini ağırladığı belirtilmişti. Elçilikte ağırlanan kişiler arasında örgütün liderlerinden ve geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerde cumhurbaşkanlığına da adaylığını koyan Andrey Dmitriev’in de bulunduğu açıklanmıştı.

Belarus’la AB ülkeleri arasındaki ilişki, Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko’nun kazandığı seçimlere hile karıştığı ve Lukaşenko’nun ülkede muhaliflere yönelik baskıları nedeniyle minimum düzeyde bulunuyor.

