HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa'nın Belarus Büyükelçisi Sınırdışı Edildi

Fransa'nın Belarus Büyükelçisi Sınırdışı Edildi

18.10.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belarus yönetimi Büyükelçi Nicolas de Bouillane de Lacoste’un ülkeyi terk etmesini istedi ve büyükelçi de bunun üzerine Minsk’ten ayrılarak Fransa’ya döndü

Fransız AFP haber ajansı, Fransa’nın Belarus büyükelçisinin ülkeden sınırdışı edildiğini haber verdi. Habere göre Belarus yönetimi Büyükelçi Nicolas de Bouillane de Lacoste’un ülkeyi terk etmesini istedi ve büyükelçi de bunun üzerine Minsk’ten ayrılarak Fransa’ya döndü.

Büyükelçi’nin neden sınırdışı edildiğine dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. Belarus basını ayrıca Belarus’un Paris Büyükelçisi Igor Fesenko’nun da ülkeye geri çağrıldığını iddia etti.

Fransa’nın Belarus Büyükelçiliği tarafından Çarşamba günü yapılan bir paylaşımda elçiliğin, Belarus yönetimi tarafından yasaklanan sivil toplum kuruluşu Govori Pravdu(Gerçeği Anlat) temsilcilerini ağırladığı belirtilmişti. Elçilikte ağırlanan kişiler arasında örgütün liderlerinden ve geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerde cumhurbaşkanlığına da adaylığını koyan Andrey Dmitriev’in de bulunduğu açıklanmıştı.

Belarus’la AB ülkeleri arasındaki ilişki, Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko’nun kazandığı seçimlere hile karıştığı ve Lukaşenko’nun ülkede muhaliflere yönelik baskıları nedeniyle minimum düzeyde bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldüKorku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldü
PARTNER"Onların tartışmasına yetişemiyorum""Onların tartışmasına yetişemiyorum"
ABD’de AVM’de silahlı saldırıABD’de AVM’de silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Savaş jetinin kanopisi düştü! Tüm uçaklar denetleniyor

Savaş jetinin kanopisi düştü! Tüm uçaklar denetleniyor

MasterChef'e gözyaşlarıyla veda etti! Ünlü şeflerin duygusal anları

MasterChef'e gözyaşlarıyla veda etti! Ünlü şeflerin duygusal anları

Fenerbahçe'den taraftara ayaklanma çağrısı

Fenerbahçe'den taraftara ayaklanma çağrısı

İspanya Başbakanından seks işçiliğini yasaklama sözü

İspanya Başbakanından seks işçiliğini yasaklama sözü

Yolcular dehşeti sadece izledi! Evsiz adam yolcuya tecavüz etti

Yolcular dehşeti sadece izledi! Evsiz adam yolcuya tecavüz etti

ABD'yi suçladı: Ölümcül bir bıçak saplandı

ABD'yi suçladı: Ölümcül bir bıçak saplandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Vücudundaki değişikliği fark etti, bu işe soyundu!

Vücudundaki değişikliği fark etti, bu işe soyundu!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Taksi filminden etkilendi, aynısını Aydın’da yaptırdı

Taksi filminden etkilendi, aynısını Aydın’da yaptırdı

CHP'nin Merkez Bankası ziyaretine AK Parti'den 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

CHP'nin Merkez Bankası ziyaretine AK Parti'den 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.