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Fransa'nın Besançon kentinde sokakta oturmak ve alkol almak yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 21:52 | Son Güncelleme

Yasaklama kararı dilencilik faaliyetlerinin önüne geçmek amacıyla alındı

PARİS (AA) - Fransa'nın doğusundaki Besançon kenti belediyesi, dilencilik faaliyetlerinin önüne geçmek amacıyla sokakta oturmayı ve alkol almayı yasaklayan bir kararı kabul etti.

France Info'da yayınlanan habere göre, Besançon Belediyesi, özellikle yaz aylarında sayısı artan sokak dilencilerini caydırmak amacıyla ilginç bir karar aldı.

Besançon Belediye Başkanı Jean-Louis Fousseret de şehrin büyük bölümünde geçerli olacak sokakta oturma, uzanma, alkol alma ve toplanmayı yasaklayan belediye meclisi kararını imzaladı.

İlk etapta 30 Eylül'e kadar uygulanacak karar, pazar hariç haftanın 6 günü 10.00-20.00 saatlerinde geçerli olacak, daha sonra gerek görülmesi halinde yeniden uzatılabilecek.

Fousseret'in şehrin kalabalık sokak ve meydanlarında oturan, alkol alan ve dilencilik yapan kişilerin yaya trafiğini olumsuz etkilediğine dair görüşlerine de yer verilen haberde, yasağa karşı gelenlerin 38 avro para cezasına çarptırılacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Besançon dilencilik Fransa

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