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Fransa'nın Çad'daki operasyonlarına Paris'te protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 23:00 | Son Güncelleme

Fransa'nın Çad'daki operasyonlarına Paris'te protesto

PARİS (AA) - Fransa'nın Orta Afrika ülkesi Çad'da düzenlediği hava operasyonları Paris'te protesto edildi.

Birçok derneğin çağrısıyla başkent Paris'te Ulusal Meclisin önünde toplanan eylemciler, Fransa'nın geçen ay Çad'da düzenlediği hava operasyonlarını protesto etti.

Çad bayrakları taşıyan göstericiler, Fransız askerlerinin Çad'ı terk etmesi çağrısında bulunarak Fransa'nın Çad'ın iç meselelerine karışmaması gerektiğini vurguladı.

Fransız savaş uçakları şubat başında Libya'nın güneyinden Çad'ın iç bölgelerine doğru silahlı kişileri taşıyan 50 kadar araçtan oluşan konvoya hava operasyonları gerçekleştirmişti.

Operasyonlar sayesinde silahlı kişileri taşıyan 20 araçlık konvoyun etkisiz hale getirildiği ve operasyonların "Çad makamlarının talebi doğrultusunda" orantılı bir şekilde yapıldığı bildirilmişti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, yaptığı açıklamada, hava operasyonlarının Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi'nin yazılı isteğiyle ülkedeki "darbeyi önlemek" için yapıldığını kaydederek, bu operasyonun uluslararası hukuka uygun olduğunu savunmuştu.

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Çad Fransa gösteri operasyon

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