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Fransa’nın Dağlık Karabağ’da Rusya ve Türkiye endişesi

20.11.2020 10:07 | Son Güncelleme:
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Fransa’nın Dağlık Karabağ’da Rusya ve Türkiye endişesi

Fransa, Dağlık Karabağ'da ateşkesin uygulanması için uluslararası denetim istedi.

Fransa, Rusya ve Türkiye'nin Batılı güçleri Dağlık Karabağ ile ilgili barış görüşmelerinin dışında bırakmasından endişe ediyor.Dağlık Karabağ ile ilgili diplomasi trafiği devam ederken Batılı ülkeler Dağlık Karabağ’la ilgili sürece dahil olmaya çalışıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Ermenistan Başbakanı ile yaptığı telefon görüşmelerinden sonra Macron'un ofisinden yapılan açıklamada, "Çatışmanın sona ermesi, Dağlık Karabağ halkını korumak ve son haftalarda evlerinden kaçan on binlerce insanın geri dönmesini sağlamak için iyi niyet müzakerelerinin yeniden başlamasına imkan tanımalıdır" denildi.

Fransız cumhurbaşkanlığı yetkilisi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Minsk Grubu'nun (ateşkesin) gözetimin tanımlanmasında kendi rolünü oynamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Aynı yetkili Paris'in mültecilerin dönüşüne izin vermek, özellikle Suriye'den gelen yabancı savaşçıların geri dönüşünü organize etmek ve Dağlık Karabağ'ın statüsü konusunda görüşmeleri başlatmak amacıyla ateşkesin "uluslararası olarak denetlenmesini" istediğini söyledi.

"Rusya tercih yapmalı"

Aynı yetkili şöyle devam etti “Rusların Türklerle olası bir formül ile ilgili görüştüğünü anlıyoruz ki biz bunu istemiyoruz. Bu hassas bölgede rolleri bölmek için Astana’yı (sürecini) tekrarlamak olur” şeklinde konuştu ve devam etti "Bir tarafta Minsk diğer tarafta Astana olamaz. Rusların bir noktada bir tercih yapmaları gerekiyor.”

Moskova, Washington ve Paris ile Dağlık Karabağ anlaşmazlığını denetleyen Minsk Grubu'nun eşbaşkanlığını yaptı, ancak Washington ve Paris Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan'ın bölgedeki altı hafta süren çatışmaları sona erdirmek için imzaladıkları anlaşmaya dahil olmadılar.

Ateşkesten bu yana Rusya, Azerbaycan'ın önemli müttefiki olan ve Minsk grubunu sert şekilde eleştiren Türkiye ile Ankara'nın bölgeye asker göndermesine yol açabilecek görüşmelerde bulundu.

rtr/SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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