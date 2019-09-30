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Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Chirac için cenaze töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 15:01 | Son Güncelleme

Hayatını kaybeden Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac için Paris'teki Saint-Sulpice Kilisesi'nde çok sayıda ülkenin liderinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi

PARİS (AA) - Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac için başkent Paris'te cenaze töreni düzenlendi.

Paris'te Saint-Louis-des-Invalides Katedrali'nde Chirac'ın ailesi için yapılan merasimin ardından Saint-Sulpice Kilisesi'nde tören gerçekleştirildi.

Törene, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton, ülkenin eski cumhurbaşkanları Nicolas Sarkozy ve François Hollande, siyasi partilerin liderleri, siyasetçiler ve Chirac'ın ailesinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreninde Türkiye'yi Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa temsil etti.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri Marine Le Pen, Chirac'ın ailesi katılmasını istemediği için törende yer almadı.

Fransızlar da kilisenin önünde toplanarak Chirac'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Chirac'ın cenazesi törenin ardından defnedilmek üzere Montparnasse Mezarlığı'na götürüldü.

Macron, törene katılan liderlerle Elysee Sarayı'nda öğle yemeğinde bir araya gelecek.

Bu arada, ülkedeki tüm resmi kurumlarda yerel saatle 15.00’te bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Fransa'da Chirac'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle bugün ulusal yas ilan edilmişti.

Geçen hafta perşembe günü 86 yaşında hayatını kaybeden Jacques Chirac, siyasi kariyerine il genel meclisi üyesi olarak başlamış, Paris Belediye Başkanlığının ardından 1995-2007 yıllarında iki dönem cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.

Eski cumhurbaşkanları François Mitterand ve Charles de Gaulle ile Fransa'nın yakın dönem siyasetine yön vermiş en önemli cumhurbaşkanları arasında gösterilen Chirac, merkez sağın önemli figürlerinden biri olarak biliniyordu.

Chirac, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine destek vermiş, 2003'teki Irak işgaline karşı çıkmıştı.

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Cenaze Töreni Fransa Jacques Chirac

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