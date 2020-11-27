Fransa'nın Karabağ çıkmazı

Siyasi gözlemcilere göre Dağlık Karabağ'da Ermeni milislerin yenilgisi ve toprak kaybıyla sonuçlanan son savaşın kaybedenlerinden biri de Fransa oldu.

Dağlık Karabağ sorununun çözümü için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde 1994 yılında oluşturulan Minsk Grubu'nun ABD ve Rusya ile birlikte üç eş başkanından biri olan Fransa'nın bu rolü sorgulanmaya başladı.

Fransa Senatosu'nda Çarşamba günü kabul edilen ve Fransız hükümetini Karabağ'ın bağımsızlığını tanımaya çağıran karar bardağı taşıran son damla oldu. Azerbaycan, "Hiçbir güç kendi toprağımızdan çıkmamızı talep edemez" açıklaması yaparak Fransa'nın tarafsızlığı ve niyetleri konusunda soru işaretleri oluştuğunu vurguladı. Azerbaycan meclisi de Perşembe günkü oturumunda Bakü yönetimini Fransa'nın Minsk Grubu'ndan çıkarılması için AGİT'e başvurmaya ve Fransa ile siyasi ve ekonomik ilişkileri gözden geçirmeye çağıran bir karar çıkardı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Senato'nun kararının Fransa'nın politikalarını yansıtmadığını açıklasa da siyasi gözlemcilere göre Fransa'nın tarafsız arabulucu rolünü yeniden kabul ettirebilmesi kolay değil.