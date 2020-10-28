HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fransa’nın Karaçi Konsolosluğu önünde "Macron" protestosu

Fransa’nın Karaçi Konsolosluğu önünde "Macron" protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 21:30 | Son Güncelleme

Fransa’nın Karaçi Konsolosluğu önünde bir araya gelen Pakistanlılar, İslam karşıtı ifadeleri ve Hz.

Fransa’nın Karaçi Konsolosluğu önünde bir araya gelen Pakistanlılar, İslam karşıtı ifadeleri ve Hz. Muhammed’e (SAV) hakaret içeren karikatüre verdiği destek nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a karşı protesto gerçekleştirdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İslam karşıtı ifadeleri ve Hz. Muhammed’e (SAV) hakaret içeren karikatüre verdiği destek nedeniyle birçok ülkede protesto ediliyor. Pakistan’da Cemaat-i İslami Partisi destekçileri Fransa’nın Karaçi Konsolosluğu önünde bir araya gelerek Macron’a tepki amacıyla protesto gerçekleştirdi. Protestocular, tüm Fransız ürünlerine boykot çağrısı yaparak Cumhurbaşkanı Macron’un fotoğrafını ateşe verdi. "Fransa’yı boykot edin", "Yaşasın İslam", "İslamofobi kabul edilemez", "Küfür karikatürlerini durdurun" şeklinde slogan atan protestocular, Pakistan hükümetinin Fransız diplomatları yollamasını ve Fransa ile tüm ilişkilerin sonlandırılmasını talep etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü model çırılçıplak! Ünlü model çırılçıplak!
Şüphe üzerine durduruldu! İç çamaşırına gizlemişŞüphe üzerine durduruldu! İç çamaşırına gizlemiş
Korkunç rapor: 'Bu kişi hiç var olmadı'Korkunç rapor: 'Bu kişi hiç var olmadı'
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Bursa İnegöl'deki tabelaları gören şaştı kaldı!
Bursa İnegöl'deki tabelaları gören şaştı kaldı!
Bornozlu pozu dalga konusu oldu
Bornozlu pozu dalga konusu oldu
Annesini paylaştı! Olay olan paylaşım
Annesini paylaştı! Olay olan paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar
İngiltere'de tarlanın ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin imdadına polis yetişti
İngiltere'de tarlanın ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin imdadına polis yetişti
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da son 1 haftada vaka artış oranı yüzde 62
Bakan Koca: İstanbul'da son 1 haftada vaka artış oranı yüzde 62
Antalya'da iç çamaşırına uyuşturucu ve hassas terazi gizleyen kadın tutuklandı
Şüphe üzerine durduruldu! İç çamaşırına gizlemiş
İskenderun'daki terör olayıyla ilgili flaş gelişme! 4 ilde 5 zanlı gözaltında
İskenderun'daki terör olayıyla ilgili flaş gelişme
Bakan Koca açıkladı! İşte Türkiye'nin 28 Ekim koronavirüs tablosu
İşte Türkiye'nin 28 Ekim koronavirüs tablosu
Son dakika! Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısının ardından flaş açıklamalar
Bakan Koca'dan flaş açıklamalar
Çorum'da freni boşalan kamyon 3 otomobile çarptı: Çok sayıda yaralı var
Freni boşalan kamyon 3 aracı önüne kattı: Çok sayıda yaralı var
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.