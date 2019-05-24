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Fransa'nın Lyon kentinde patlama: En az 8 yaralı

24.05.2019 20:09 | Son Güncelleme

Fransa'nın Lyon kentinde bir patlama meydana geldi.

Fransa'nın Lyon kentinde patlama: En az 8 yaralı

Patlamada ilk belirlemelere göre en az sekiz kişi yaralandı.Fransız haber kanalı BFMTV, patlamanın Lyon kentindeki Victor Hugo Sokağı'nda meydana geldiğini bildirdi. İlk belirlemelere göre sekiz kişi yaralandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir açıklama yaparak, patlamayı "saldırı" olarak tanımladı.

Patlamanın neden meydana geldiği henüz netlik kazanmadı. Lyon Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre bomba düzenekli bir paketin infilak ettiği şüphesi bulunduğu belirtildi.

DW, GA/SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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