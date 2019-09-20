HABER

Fransa'nın Mısır'a sattığı savaş uçakları Hafter için kullanılmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 19:16 | Son Güncelleme

Rafale tipi savaş uçaklarının, Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'i desteklemek için kullanıldığı iddia edildi

PARİS (AA) - Fransa'nın Mısır'a sattığı Rafale tipi savaş uçaklarının, Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'i desteklemek için Libya'daki savaşta kullanıldığı ileri sürüldü.

Fransız Mediapart internet sitesi, Radio France, Bellingcat, Disclose ve Hollanda'da yayın yapan Lighthouse Reports ile Fransa'nın Mısır'a sattığı Rafale tipi savaş uçaklarına ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Araştırmada, Trablus'un güneyinde Halife Hafter'e bağlı güçlerin kullandığı bir üstte bulunan füzelerin Fransa'ya ait olduğu ortaya çıktığı ve Fransa'nın da bunu kabul ettiği belirtildi.

İki yıl önce Libya'nın Derna ve Houn kentlerinde düzenlenen saldırılarda, Fransa'nın Mısır'a sattığı savaş uçaklarının Hafter'e destek vermek için kullanıldığı iddia edilen araştırmada, söz konusu uçakların, bu saldırılarda kullanıldığına dair görüntülerin ortaya çıktığı bildirildi.

Ayrıca Elysee Sarayı, Başbakanlık ve Savunma Bakanlığına bu konuda iletilen soruların yanıtsız kaldığı belirtildi.

Fransa'nın Mısır'a sattığı savaş uçaklarının Hafter'i desteklemek için kullanılması, Fransa'nın ve müttefiklerinin birkaç yıldır Hafter'e destek verdiğini gösterdiği de ifade edildi.

Konuya ilişkin Mediapart internet sitesine konuşan Fransız Dış İstihbarat Birimi DGSE'nin eski direktörü Bernard Bajolet, 2013'te DGSE direktörü olarak atandığında terörle mücadele etmek için Hafter ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile iletişim halinde olduklarını belirtti.

Bajolet, Hafter'in terörle mücadele konusunda es-Serrac'dan daha etkili olduğunu iddia ederek, Hafter'in Libya'da daha fazla toprakta hakimiyet kurduğu gerekçesiyle kendisiyle daha fazla iletişime geçtiklerini itiraf etti.

- 5,2 milyar avro karşılığında 24 Rafale tipi savaş uçağı satılmıştı

Fransa, 2015'te Mısır'a 5,2 milyar avro karşılığında 24 Rafale tipi savaş uçağı satmıştı. İnsan hakları örgütleri ve bazı siyasetçiler ise Fransa'nın Mısır'a savaş uçağı satmasına tepki göstermişti.

Fransa, Mısır'la sürdürdüğü yakın ilişkiler nedeniyle eleştirilere maruz kalırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yaptığı görüşmelerde, Mısır'da yaşanan insan hakları ihlallerine göz yummakla suçlanmıştı.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Arnavutköy'de dehşet: Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü (1)Arnavutköy'de dehşet: Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü (1)
Arnavutköy'de aile katliamı! Anne, baba ve iki kardeşini öldürdüArnavutköy'de aile katliamı! Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa Fransız Dış İstihbarat Birimi DGSE'nin eski direktörü Bernard Ba Halife Hafter mısır Rafale tipi savaş uçakları

En Çok Okunan Haberler

Yargı paketinde önemli gelişme!

Yargı paketinde önemli gelişme!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

O diziye isyan etti! 'Ayıptır ya!'

O diziye isyan etti! 'Ayıptır ya!'

'Hepsine bin basarım' dedi çıplak pozunu paylaştı

'Hepsine bin basarım' dedi çıplak pozunu paylaştı

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Mehmet Bayden öldürüldü!

Mehmet Bayden öldürüldü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul’da yağmur trafiği felç etti

İstanbul’da yağmur trafiği felç etti

Arnavutköy'de aile katliamı! Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü

Arnavutköy'de aile katliamı! Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü

Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tutuklama talebi

Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tutuklama talebi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den partideki istifalara ilişkin açıklama

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Mansur Yavaş hakkında yakalama ve yurt dışına çıkış yasağı taleplerine ret!

Mahkemeden Mansur Yavaş kararı! Reddedildi

İstanbul E-5'te terör estiren magandalardan 6'sı tutuklandı

E-5'te terör estirmişlerdi! Flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.