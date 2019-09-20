Fransa'nın Mısır'a sattığı savaş uçakları Hafter için kullanılmış

PARİS (AA) - Fransa'nın Mısır'a sattığı Rafale tipi savaş uçaklarının, Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'i desteklemek için Libya'daki savaşta kullanıldığı ileri sürüldü.

Fransız Mediapart internet sitesi, Radio France, Bellingcat, Disclose ve Hollanda'da yayın yapan Lighthouse Reports ile Fransa'nın Mısır'a sattığı Rafale tipi savaş uçaklarına ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Araştırmada, Trablus'un güneyinde Halife Hafter'e bağlı güçlerin kullandığı bir üstte bulunan füzelerin Fransa'ya ait olduğu ortaya çıktığı ve Fransa'nın da bunu kabul ettiği belirtildi.

İki yıl önce Libya'nın Derna ve Houn kentlerinde düzenlenen saldırılarda, Fransa'nın Mısır'a sattığı savaş uçaklarının Hafter'e destek vermek için kullanıldığı iddia edilen araştırmada, söz konusu uçakların, bu saldırılarda kullanıldığına dair görüntülerin ortaya çıktığı bildirildi.

Ayrıca Elysee Sarayı, Başbakanlık ve Savunma Bakanlığına bu konuda iletilen soruların yanıtsız kaldığı belirtildi.