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Fransa'nın Nice kentinde bıçaklı saldırı

29.10.2020 12:50 | Son Güncelleme

Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi.

Fransa'nın Nice kentinde bıçaklı saldırı

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.Fransız polis yetkilileri, ülkenin güneyindeki Nice kentinde Notre Dame Kilisesi yakınlarında düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını teyit etti. Daha önce Fransız medyası, kilise yakınlarında bıçaklı saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Bir polis yetkilisi, polis tarafından yakalanmaya çalışılırken yaralanan saldırganın hastaneye kaldırıldığını belirtti. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Notre Dame Kilisesi'nin içinde veya yakınında bıçaklı bir saldırı düzenlendiğini belirterek, polisin saldırganı yakaladığını bildirdi. Estrosi, eylemin bir terör saldırısı olduğunu ifade etti.

Ayrıntılar geliyor...

AP/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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