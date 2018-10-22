Fransa’nın ‘Pulitzer’i Albert Londres Ödülleri İstanbul’da Verildi

Cojean, “İstanbul’a gelmek bu sene zorunluluktu tabii ki gelecektik çünkü burada insanı hayrete düşüren çok ciddi gelişmeler yaşanıyor. Onlarca medya kuruluşu kapatıldı, yüzlerce gazeteci işlerinden uzaklaştırıldı, onlarcası tutuklandı, halen 50 kadar gazeteci cezaevinde. Kafkaesk suçlamalar altında gazeteciler mahkemelere çıkıyor ve onların üzerinde Demokles’in kılıcı eksik olmuyor. Arkadaşımız Kadri Gürsel’in ‘gazetecileri öldürmeden gazeteciliği öldürmek’ten bahsetti, bu sözleri işitince derinden etkilendik. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış olan Ahmet Altan yurtdışına gönderdiği bir mektupta, ‘dostluğunuz bir kalkan, dayanışmanız bana direnme cesareti veriyor’ dedi. Kimseyi unutmayacağız” diye konuştu.

“Tüm dünyada gazeteciler itibarsızlaştırılamaya çalışıyor”

Fransa’daki gazetecilerin Türkiye’deki gazetecilerle her zaman dayanışma içinde olduğunu ve olacağını vurgulayan Annick Cojean, tüm dünyada gazeteciliğin zor zamanlar geçirdiğine işaret etti:

“Aralarında Sınır Tanımayan Gazeteciler ve Albert Londres Ödül Komitesi’nin de yer aldığı birçok gazeteci örgütü Türkiye’deki gazetecilerle omuz omuza vermek için bir arada. Bir inisiyatif oluşturarak o konuda hassasiyet geliştirmeye çalışıyoruz. Fransa’da onlarca gazeteci ağızlarını bir pankartla kapatarak, hemen altına şu ifadeyi paylaştı, ‘Tutuklanan bir Türk gazeteci demek benim ifade özgürlüğümün çiğnenmesi demek.’ Dünyanın birçok bölgesinde çeşitli dönemlerde demokrasinin çökertilmeye çalışıldığına tanık olduk. Bu şimdi de Türkiye’de uygulanıyor. Dünyanın birçok bölgesinde haberleşme özgürlüğü içinde zehirli bir şeyin dolandığını hissediyoruz. Bu zehirli hava gazetecileri itibarsızlaştırmayı hedefliyor. Rusya’dan Amerika’ya, Bulgaristan’dan Macaristan’a Fransa’yı da es geçmeden gazetecileri dışlayıcı hedef haline getiren bir ortam yaratılmıştır.”