Fransa'nın Ruanda Soykırımındaki Rolü Hakkında Yeni Rapor

Fransız tarihçiler komisyonu tarafından geçtiğimiz ay yayınlanan raporun ardından, 1990-1994 yılları arasında Ruanda'da Huti iktidarının 1 milyon Tutsi'yi katlettiği Ruanda Soyrkımı'nda Fransa'nın rolünü içeren bir rapor daha yayınlandı. Rapor bu sefer soykırımın işlendiği ülke Ruanda'dan geldi. Kigali hükümeti tarafından Amerikalı avukatlar grubuna sipariş edilen raporda hukukçular, "Ruanda Soykırımında Fransa'nın Rolü" başlıklı raporda, "Fransa, öngörülebilir bir soykırımı olanaklı kıldı" sonucuna vardı. Amerikalı avukatlar grubu tarafından hazırlanan 600 sayfalık rapor, soykırımdan kurtulmayı başararak Cumhurbaşkanı olan Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'ye verildi. Raporda, "Fransa'nın Nisan ve Mayıs 1994 tarihleri arasında, 100 gün boyunca süren katliamları durdurmak için hiçbir şey yapmadığı ve soykırımdan sonraki yıllarda rolünü örtmeye çalıştığını ve hatta bazı failleri koruduğu" belirlendi. Rapor, soykırıma giden yıllarda, eski Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand ve yönetiminin katliamlara yönelik hazırlıklar hakkında bilgi sahibi olduğu, ancak "tüm uyarı ve işaretlere" rağmen dönemin Ruanda Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana hükümetini desteklemeye devam ettiği sonucuna varıyor. Raporda, "Fransız hükümeti öngörülebilir soykırım konusunda ne kördü ne de bilinçsizdi" ifadesi yer alıyor.

Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta, Fransız medyasına verdiği söyleşilerde, "13 milyonluk küçük ama stratejik bir ülke olan Ruanda'nın Fransa ile yeni bir ilişkiye hazır olduğunu, raporun buna katkısı olduğunu" dile getirdi. Hazırlanan iki raporun da tarihi gerçekleri analiz ettiğini ve bu gerçeklerden yola çıkarak ortak bir anlayışa ulaşılabileceğini belirtti. Washington hukuk firması Levy Firestone Muse'a 2017'de sipariş edilen rapor, hükümetlerden, sivil toplum kuruluşlarından ve akademisyenlerden diplomatik kanallar, belgeseller, videolar ve haber makaleleri dahil olmak üzere çok çeşitli belgesel kaynaklara ve 250'den fazla görgü tanığı ifadesine dayanıyor. "Doğrudan öldürdüklerine dair kanıt bulunamadı" Raporda açıkça, "Soykırımdan hemen önceki yıllarda Fransız ordusu, insanlıktan çıkan Habyarimana rejiminin, Tutsiler'in Ruanda'da yok edilmesi ve ölümüne olan bağlılığına aldırış etmeden, Ruanda hükümetini silahlandırdı, tavsiyelerde bulundu, eğitti, donattı ve korudu. O dönemde Fransız yetkililer, Fransa'nın kendi çıkarlarının, özellikle de Fransa'nın Afrika'daki gücünün ve etkisinin güçlendirilmesi ve genişletilmesinin peşindeydi. Fransız yetkililer, Nisan ve Mayıs 1994'te soykırımın doruğa çıktığı dönemde, katliamları durdurmak için hiçbir şey yapmadılar" ifadesi yer aldı.