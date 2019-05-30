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"Fransa'nın silahları Yemen'de kullanılıyor" haberini yapanlara destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 02:15 | Son Güncelleme

"Fransa'nın silahları Yemen'de kullanılıyor" haberini yapanlara destek

PARİS (AA) - Fransa'da avukat ve gazeteci sendikaları, Paris Savcısı Remy Heitz'den Fransa'nın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sattığı silahların Yemen'deki savaşta kullandığına dair haber yapan gazeteciler hakkındaki adli sürecin sonlandırmasını istedi.

Le Figaro gazetesinde çıkan habere göre, çok sayıda avukat ve gazeteci sendikası Heitz'den, açık mektup göndererek Fransa'nın Suudi Arabistan ve BAE'ye sattıkların silahların Yemen'deki savaşta kullanıldığına dair haber yapan gazeteciler hakkındaki adli sürecin kaldırmasını talep etti.

Basın özgürlüğünün devlet yetkililerinin müdahalesi olmadan bilgileri paylaşma özgürlüğü getirdiği ifade edilen mektupta, Fransa İç İstihbarat Biriminin (DGSİ) söz konusu haberi yapan 7 gazetecinin ifadesini almasının basın özgürlüğü ihlali olduğu vurgulandı.

Kamu yayıncısı Radio France ve Disclose internet sitesinin geçen ayki haberinde, Savunma Bakanlığın bünyesindeki Askeri İstihbarat Şubesi'ne ait 25 Eylül 2018 tarihli gizli bir belgeye dayanılarak Fransa yönetiminin Suudi Arabistan ve BAE'ye sattığı silahların Yemen'de Husilere karşı kullanıldığı öne sürülmüştü.

Bunun üzerine bu haberi hazırlayan 7 gazeteci DGSİ'ye ifadeye çağrılmıştı.

Ülke genelindeki çok sayıda medya mensubu ve sendika, gazetecilerin ifadeye çağrılmasına tepki göstermişti. Söz konusu kurum ve kişiler, gazetecilerin, kamuyu bilgilendirme amaçlı haberlerindeki kaynaklarının gizliliği ilkesinin Fransa'daki 29 Temmuz 1881 tarihli Basın Özgürlüğü Yasası'yla koruma altına alındığını belirtiyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ulusal güvenlikle ilgili bilgileri açığa çıkaracak belgelere erişim hakkına sahip olmayanlar hakkında adli sürecin başlatılması gerektiğini belirterek, "Devlet işleyişinin bir parçasıdır. Ülkemizin güvenliğini sağlamak için savunmayla ilgili gizlilik veya gizli belge kalmazsa son derece zor bir duruma düşeriz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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basın özgürülüğü Fransa gazeteci Yemen

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