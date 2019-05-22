HABER

"Fransa'nın silahlarının Yemen'de kullanıldığı" haberi için ifadeye çağrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 18:12 | Son Güncelleme

Fransa'nın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne sattığı silahların Yemen’deki savaşta kullanıldığına dair yaptıkları haberin "ulusal güvenlik sırrını açığa çıkardığı" gerekçesiyle bir gazeteci daha Fransa İç İstihbarat Birimine ifadeye çağrıldı

PARİS (AA) - Fransa'da bir gazetecinin daha, bu ülkenin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sattığı silahların Yemen’deki savaşta kullanıldığına dair yaptıkları haberlerin “ulusal güvenlik sırrını açığa çıkardığı” gerekçesiyle Fransa İç İstihbarat Birimine (DGSİ) ifadeye çağrıldığı bildirildi.

Basın kuruluşu Disclose'nin haberinde, Fransa'nın Suudi Arabistan ve BAE'ye sattığı silahların Yemen'de kullanıldığına ilişkin yazılan haberin "ulusal güvenlik sırrını açığa çıkardığı" gerekçesiyle bir gazetecinin, 28 Mayıs'ta DGSİ'ye ifadeye çağrıldığı belirtildi.

Haberde, söz konusu gazeteciye, ifade sırasında avukatının bulunamayacağının söylendiği aktarıldı.

Fransa’da 3 gazeteci, geçen ay aynı gerekçeyle DGSİ'ye ifadeye çağrılmıştı.

- "Fransa'nın sattığı silahlar Yemen'de kullanılıyor"

Kamu yayıncısı Radio France ve Disclose internet sitesinin, Savunma Bakanlığı bünyesindeki Askeri İstihbarat Şubesine ait 25 Eylül 2018 tarihli gizli bir belgeye dayanarak geçen ay yaptığı haberde, Fransa yönetiminin Suudi Arabistan ve BAE'ye sattığı silahların Yemen'de Husilere karşı kullanıldığı ileri sürülmüştü.

Haberde, belgede Yemen'de kullanılan silahlarla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı belirtilmişti. Yemen'de Fransızlara ait 48 "Caesar" topunun kullanıldığı bölgelerde Mart 2016-Aralık 2018 döneminde düzenlenen 52 saldırıda 35 sivilin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Yemen'de aynı zamanda 70 Fransız savaş uçağının ve Fransa'nın 1990'lı yıllarda BAE'ye sattığı savaş tankının da kullanıldığı kaydedilen belgede, Yemen'de en çok hava saldırılarının can kaybına neden olduğu, Riyad'ın, Mart 2015'ten bu yana Husilerin elinde tuttuğu topraklarda yoğun hava saldırıları düzenlediği, bu saldırıların sayısının 2015'ten bu yana 24 bin olarak belirlendiği vurgulanmıştı.

Belgede, Suudi Arabistan'ın Yemen'de bu hava saldırılarını yapmak için kullandığı savaş uçaklarının Fransız teknolojisiyle donatıldığı ve bunun Fransız şirketi Thales tarafından üretildiği yer almıştı. Belgede ayrıca, Fransız devletinin Suudi Arabistan'a silah satmaya devam ettiği ve 2023'e kadar bu ülkeye 147 savaş topu teslim edeceği belirtilmişti.

Söz konusu belgenin 3 Ekim 2018'de düzenlenen Yemen konulu Sınırlı Savunma Konseyi toplantısında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Savunma Bakanı Florence Parly'ye iletildiği bildirilmişti.

Le Drian, 13 Şubat'ta Ulusal Mecliste yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerine hiçbir şey vermediklerini ifade etmişti. Parly de 20 Ocak'ta France Inter radyosunda, Fransız silahlarının Yemen'de kullanılmadığını söylemişti.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Köprüde otomobilini ateşe verip denize atlayan kaportacı toprağa verildiKöprüde otomobilini ateşe verip denize atlayan kaportacı toprağa verildi
Kocaeli'de belediye otobüsü devrildiKocaeli'de belediye otobüsü devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa gazeteci silah Yemen

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Öcalan'la ilgili flaş gelişme!

Abdullah Öcalan'la ilgili flaş gelişme!

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Yine olay olmayı başardı! 'Gâvurlar...'

Yine olay olmayı başardı! 'Gâvurlar...'

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'de bir hastanede yangın çıktı

Kadıköy'de bir hastanede yangın çıktı

Tartıştığı müşterinin otelini bastılar: 4 yaralı

Bıçak ve sopalarla otel bastılar: 4 yaralı

Maaşını alamayınca ortalığı birbirine kattı

Maaşını alamayınca ortalığı birbirine kattı

İzmit'te belediye halk otobüsü devrildi! Yaralılar var

Belediye halk otobüsü devrildi! Yaralılar var

Gaziosmanpaşa'da benzin istasyonunda silahlı kavga: 2 yaralı

Benzin istasyonunda silahlı kavga: 2 yaralı

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada flaş gelişme

Makamında şehit edilmişti! Flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.