‘Fransa’nın Sinatra'sı’ Yaşama Veda Etti 

Fransız şarkıcı Charles Aznavour 94 yaşında hayata veda etti. 94 yaşına kadar sahneleri bırakmayan Fransız şarkıcı ve söz yazarı Charles Aznavour, turne kapsamında gittiği Japonya'dan yeni dönmüştü.

Efsane müzisyenin Fransa'nın güneyinde Alpler'deki evinde hayatını kaybettiği açıklandı.

"Fransa’nın Sinatra’sı" olarak anılan Charles Aznavour, Türkiye dahil 80 ülkede 100 milyondan fazla kayıt sattı.

Paris'te 22 Mayıs 1924'te dünyaya gelen Ermeni asıllı Charles Aznavour, şöhret basamaklarını İkinci Dünya Savaşı sonrası Edith Piaf sayesinde tırmanmaya başladı. Fransızca, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Almanca ve Rusça şarkı söyleyen Aznavour, hızla tanındı.

60'a yakın filmde de rol alan ünlü şarkıcı 2009’dan itibaren Ermenistan’ın Birleşmiş Milletler temsilcisi olarak görev yaptı. Ermeni soykırımı iddialarını destekleyen Aznavour, 4 yıl önce verdiği bir röportajda, “1992’de iki ülke arasında Ankara’nın tek taraflı kapattığı sınırın barışla tekrar açılmasını diliyorum. Bu arada Türkiye’den çok konser önerileri aldım ve alıyorum. Ancak bana 'bizimle işbirliği yapıyor' denmesinden çekiniyorum” demişti.

