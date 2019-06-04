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Fransa'nın Suudi Arabistan Ve Ortadoğu'ya Silah Satışı Arttı

04.06.2019 14:46 | Son Güncelleme

Fransa’nın Suudi Arabistan’a silah satışı 2018 yılında yüzde 50 artış gösterdi. Söz konusu artış Fransa’nın Yemen’de devam eden savaşı eleştirmesine ve son verilmesi çağrıları yapmasına karşın gerçekleşti

Fransa'nın Suudi Arabistan Ve Ortadoğu'ya Silah Satışı Arttı

Fransa’nın Suudi Arabistan’a silah satışı 2018 yılında yüzde 50 artış gösterdi. Söz konusu artış Fransa’nın Yemen’de devam eden savaşı eleştirmesine ve son verilmesi çağrıları yapmasına karşın gerçekleşti.

Resmi rakamlara göre Fransa’nın 2018 yılındaki silah satışları da toplamda yüzde 30 artarak 9.1 milyar euroya ulaştı.

Bu satışın yaklaşık 1 milyar euroluk kısmıysa Suudi Arabistan’a yapıldı. Satışın büyük kısmının deniz devriye tekneleri olduğu belirtildi. Söz konusu teknelerin Yemen’de devam eden operasyonlarda denizden uygulanan blokaj ve operasyonlarda kullandıldığı ifade ediliyor.

Fransa merkezli Silahlanma Gözlemevi’nden Tony Fortin, “Bu tarz transferler jeopolitik ittifakları ve uluslararası anlaşmaları ihlallerini ortaya çıkarıyor. Fransa’nın Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’la kurduğu bu ortaklığın Yemen’de ve Afrika boynuzunda çatışmaları daha da kötüleştirmesi beklenebilir” diye konuştu.

Fransız hükümetiyse silah satışlarının uluslararası kurallar çerçevesinde gerçekleştiğini söylüyor.

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly de söz konusu raporun önsözünde “Bu ülkelerle ekonomik işbirliği tesis etmek, çıkarlarımız ve enerji kaynaklarımızın güvenliğini korumak adınadır. Ayrıca bu terörle savaş ve bölgedeki uluslarımızı korumak anlamına gelmektedir” ifadelerini kullandı.

Fransa dünyanın önde gelen silah satıcısı ülkelerinden biri ve son yıllarda özellikle Hindistan, Katar ve Avustralya gibi ülkelere yaptığı satışlarda ciddi artışlar söz konusu.

Paris bir yandan da bu ilişkileri vasıtasıyla Ortadoğu’daki etkinliğini arttırmak istiyor yorumları yapılıyor. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır’a deniz araçları, tanklar, toplar ve askeri mühimmat satışı yapıyor.

Ancak Fransa’nın özellikle Yemen’de devam eden savaşın liderin konumundaki Suudi Arabistan’a yaptığı silah satışları, sivil toplum kuruluşları ve bazı milletvekilleri tarafından eleştiriliyor.

Fransa’nın Ortadoğu ülkelerine yaptığı silah satışı 3.9 milyar dolardan 4 milyar dolara yükseldi.

Yapılan satışların büyük kısmını Rafale savaş uçakları, helikopterler oluşturuyor. Bunların da bu yıl en büyük müşterisi Katar olmuş durumda. Katar’ın Fransa’dan toplamda 2.4 milyar dolarlık silah alımı yaptığı ifade ediliyor.

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