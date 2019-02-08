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Fransa’nın ünlü dergisi Sarı Yelekliler’in dinlendiğini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 14:49 | Son Güncelleme

Fransa’nın ünlü dergisi Le Point, Fransa’da yaklaşık 150 Sarı Yelekli göstericinin telefonlarının dinlendiğini iddia etti.Fransa’nın ünlü dergisi Le Point’in haberine göre başkent Paris’te 50, Fransa’nın diğer bölgelerinde ise 100 Sarı Yelekli göstericinin telefonlarının polis tarafından dinlendiği ve internet erişimlerine ulaşıldığı belirtildi.

Fransa’nın ünlü dergisi Le Point, Fransa’da yaklaşık 150 Sarı Yelekli göstericinin telefonlarının dinlendiğini iddia etti.
Fransa’nın ünlü dergisi Le Point’in haberine göre başkent Paris’te 50, Fransa’nın diğer bölgelerinde ise 100 Sarı Yelekli göstericinin telefonlarının polis tarafından dinlendiği ve internet erişimlerine ulaşıldığı belirtildi. Habere göre polisin Teknik İstihbaratlar Kontrolü Ulusal Komisyonu’na (CNCTR) dinleme izni taleplerinin arttığı belirtilerek, 150 Sarı Yelekli’nin telefonlarının dinlendiği iddia edildi.
Dinleme taleplerine izin verildiğini paylaşan Le Point dergisi, gerekçe olarak da kurumların yapılarına saldırılara karşı tedbir olduğunu ve aynı gerekçenin aşırı sağcı ve solcuları dinlemek için de kullanıldığını belirtti.

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