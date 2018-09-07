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Fransa'nın ve ABD'nin BM temsilcilerinden İdlib açıklamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 21:39 | Son Güncelleme

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre: - "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in operasyondan kaçınma ve siyasi çözüm çizgisine bağlı kalma duruşlarını destekliyoruz" - "İdlib'te kaybedecek bir dakikamız bile yok" - ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley: - "Esed'in yaptığı zulüm, Rusya'nın adım atılmasını sürekli engellediği bu konsey için her zaman bir kara leke olacaktır" - "Esed ve destekçileri rejime karşı gelebilecek cesareti olan sivilleri cezalandırmak istiyor. Rejim Beyaz Baretlilleri 'terörist' ilan ettiğinde, dertlerinin terörle mücadele olmadığını görüyoruz" - "Rusya kendini uluslararası toplumdan izole eden eli kanlı bir katili desteklemeye devam ediyor. Yanlış seçim"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi François Delattre, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in operasyondan kaçınma ve siyasi çözüm çizgisine bağlı kalma duruşlarını destekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Delattre, BM Güvenlik Konseyindeki (BMGK) İdlib oturumunda yaptığı konuşmada, İdlib konusunda yapılan uyarıları Suriye'deki tarafların dikkate alması gerektiğini belirterek, "Kaybedecek bir dakikamız bile yok." diye konuştu.

"İdlib'teki bir operasyon Suriye'nin kuzeyi ve Türkiye için olduğu kadar Avrupa ve dünyanın diğer bölgeleri için büyük bir insani krizi tetikler." uyarısında bulunan Delattre, Astana garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'ya, ateşkesin sürmesini sağlama, sivilleri koruma ve Suriye'de siyasi çözümü destekleme çağrısı yaptı.

Delattre, Türkiye'nin Suriye'ye insani yardımların ulaştırılması için çaba harcadığını belirterek, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in operasyondan kaçınma ve siyasi çözüm çizgisine bağlı kalma duruşlarını destekliyoruz." diye konuştu.

- "İdlib'de sonuçlar korkunç olur"

BMGK'nın Eylül ayı dönem başkanlığını üstlenen ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise Esed rejimini ve destekçilerinin belirli bölgeleri kuşatıp daha sonra da terörden arındırma bahanesiyle saldırma taktiği izlediğini, bu bölgelerdeki insanların da gıda, temiz su ve barınakları kalmadığını belirterek, bu durumu, "ölümün tiyatro metni" olarak yorumladı.

Haley, Esed rejiminin daha önce çeşitli bahanelerle Dera, Doğu Guta ve Halep gibi bölgelere saldırdığını anımsatarak, "Bu süreç boyunca Esed rejimi arkasında bir enkaz bıraktı. Esed'in yaptığı zulüm, Rusya'nın adım atılmasını sürekli engellediği bu konsey için her zaman bir kara leke olacaktır." diye konuştu.

Şu anda da İdlib'e yönelik bir askeri saldırı ihtimali olduğuna işaret eden Haley, "ABD Başkanı Donald Trump ve diğer dünya liderlerinin açık uyarılarına rağmen Rusya ve rejim sivil alanlara yönelik hava saldırıları başlattı. İdlib'e yönelik bir saldırının Suriye'deki çatışmaları tehlikeli bir şekilde tırmandıracağını açık bir şekilde söyledik. Esed, Rusya ve İran yoluna devam ederse sonuçlar korkunç olur." ifadelerini kullandı.

- "Rusya eli kanlı bir diktatörü desteklemeye devam ediyor"

Haley, Esed ve destekçilerinin İdlib'e girmek için terörü bahane ettiğini, ancak insani bir drama yol açmadan da terörle savaşılabileceğini kaydederek, "Esed ve destekçileri rejime karşı gelebilecek cesareti olan sivilleri cezalandırmak istiyor. Rejim, Beyaz Baretlilleri 'terörist' ilan ettiğinde, dertlerinin terörle mücadele olmadığını görüyoruz. ABD, Esed rejiminin masum sivillere kıyması için Rusya ile işbirliği yapmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve BM'nin Suriye'de siyasi çözüm arayışında olduğuna işaret eden Haley, "Rusya kendini uluslararası toplumdan izole eden eli kanlı bir katili desteklemeye devam ediyor. Yanlış seçim. Rusya'ya seçeneklerini iyi düşünmeye, Esed'in İdlib'teki saldırılarını durdurmaya, Suriye'de çözüm için bizimle, BM ve uluslararası ortaklarla çalışmaya davet ediyoruz." çağrısını yaptı.

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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley BMGK Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi François De İdlib

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