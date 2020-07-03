Fransa'nın Yeni Başbakanı Jean Castex

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yerel seçim yenilgisinin ardından, yeni programını hayata geçirebilmek için başbakan değişikliğine gitti. Macron, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye yakın isimlerden, Corona virüsü krizinden çıkışı yöneten merkez sağ politikacı Jean Castex'i başbakan atadı.
Başbakan Edouard Philippe, seçimlerin ardından yapılan ilk bakanlar kurulu toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Macron ile başbaşa görüşerek istifasını verdi.
Philippe, yerel seçimlerde iktidar partisi La Republique en Marche/Cumhuriyete Yürüyüş Hareketi'nin (LaREM) büyük yenilgiye uğramasının ardından, siyasi teamüller gereği, Cumhurbaşkanı'na istifasını sundu.
Üç yıldır birlikte çalıştığı Philippe'in istifasını kabul eden Macron, Bakanlar Kurulu toplantısının hemen ardından Castex'i Başbakan atadı. Yeni Başbakan, önümüzdeki hafta toplanacak bakanlar kuruluna kadar yeni bakanları belirleyerek göreve başlayacak.
Eski Başbakan Philippe, şimdilik Le Havre kentinde Belediye Başkanı olarak politikaya devam edecek.
Jean Castex kim?
Haziran 1965'te doğan 55 yaşındaki Jean Castex, son 3 ay boyunca Corona virüsü sonrası uygulanan karantina döneminden çıkışın mimarı olarak adını duyurdu. Fransız merkez sağının tecrübeli bürokrat ve politikacılarından Castex, 2008 yılından bu yana Prades Belediye Başkanı (Pyrénées-Orientales) olarak görev yapıyordu.
Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde, 2011-2012 yılları arasında, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı yapan Castex, Languedoc-Roussillon Bölge ve Doğu Pireneler Bölgelerinde de yerel görevlerde bulundu. Castex, 20 Nisan 2019'dan bu yana, Fransa'da yapılacak 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanmak üzere kurulan Ulusal Spor Dairesi Başkanı olarak da görev yapıyordu.
Yeni başbakan, yeni dönem
Haftalardır cumhurbaşkanlığının ikinci döneminde uygulaması gereken politikalar konusunda danışma toplantıları yapan Macron, yerel seçimlerde Yeşiller'in elde ettiği zaferi de göz önünde bulunduran yeni bir döneme hazırlanıyordu. Philippe'in istifasından bir gün önce yerel medyaya konuşan Macron, Corona salgını krizinin ardından ülkeyi "Eylül ayında zor günlerin beklediğini, yepyeni bir programla görevinin son 2 yılını tamamlayacağını" açıkladı.
Macron, Sarı Yelekliler hareketi ile tüm ülkeye yayılan sosyal gerginlik, emeklilik yasasına karşı direniş ve genel grevlerle sarsılan ülkede 2022'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanmak için halkın ihtiyaçlarına yanıt verecek yeni bir yol haritası belirledi.
Macron, hükümet değişikliğinin ardından, Fransızlar'ın Milli günü 14 Temmuz'dan önce ulusa seslenerek yeni yol haritasını açıklayacak.