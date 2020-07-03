Fransa'nın Yeni Başbakanı Jean Castex

Eski Başbakan Philippe, şimdilik Le Havre kentinde Belediye Başkanı olarak politikaya devam edecek.

Üç yıldır birlikte çalıştığı Philippe'in istifasını kabul eden Macron, Bakanlar Kurulu toplantısının hemen ardından Castex'i Başbakan atadı. Yeni Başbakan, önümüzdeki hafta toplanacak bakanlar kuruluna kadar yeni bakanları belirleyerek göreve başlayacak.

Başbakan Edouard Philippe, seçimlerin ardından yapılan ilk bakanlar kurulu toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Macron ile başbaşa görüşerek istifasını verdi.

Jean Castex kim?

Haziran 1965'te doğan 55 yaşındaki Jean Castex, son 3 ay boyunca Corona virüsü sonrası uygulanan karantina döneminden çıkışın mimarı olarak adını duyurdu. Fransız merkez sağının tecrübeli bürokrat ve politikacılarından Castex, 2008 yılından bu yana Prades Belediye Başkanı (Pyrénées-Orientales) olarak görev yapıyordu.

Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde, 2011-2012 yılları arasında, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı yapan Castex, Languedoc-Roussillon Bölge ve Doğu Pireneler Bölgelerinde de yerel görevlerde bulundu. Castex, 20 Nisan 2019'dan bu yana, Fransa'da yapılacak 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanmak üzere kurulan Ulusal Spor Dairesi Başkanı olarak da görev yapıyordu.

Yeni başbakan, yeni dönem

Haftalardır cumhurbaşkanlığının ikinci döneminde uygulaması gereken politikalar konusunda danışma toplantıları yapan Macron, yerel seçimlerde Yeşiller'in elde ettiği zaferi de göz önünde bulunduran yeni bir döneme hazırlanıyordu. Philippe'in istifasından bir gün önce yerel medyaya konuşan Macron, Corona salgını krizinin ardından ülkeyi "Eylül ayında zor günlerin beklediğini, yepyeni bir programla görevinin son 2 yılını tamamlayacağını" açıkladı.