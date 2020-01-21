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  4. Fransa'ya 2019'da iltica başvuruları yüzde 7,3 arttı

Fransa'ya 2019'da iltica başvuruları yüzde 7,3 arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 18:02 | Son Güncelleme

Mülteci olma talebinde bulunanların çoğunluğunu Afganistan, Gine ve Gürcistanlı ile Arnavutlar oluşturdu

PARİS (AA) - Fransa'ya yapılan iltica başvuruları 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 7,3 artış gösterdi.

Fransa Mültecileri Koruma Ofisinin (Ofpra) paylaştığı verilere göre, ülkeye geçen yıl iltica başvurusu yapanların sayısı 132 bin 614'e ulaştı.

Başvurular, bir önceki yıla göre yüzde 7,3 artarken, mülteci olmak isteyenlerin çoğunluğunu Afganistan, Gine ve Gürcistanlı ile Arnavutlar oluşturdu.

Geçen yıl Fransa'dan sınır dışı edilen yasa dışı durumda olan yabancıların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 19 arttı.

Fransa'ya yapılan iltica başvuruları 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 17 artmıştı.

Başbakan Edouard Philippe, geçen yıl ekim ayında yaptığı açıklamada, diğer Avrupa ülkelerinde 2018'de bir önceki yıla göre iltica başvurularının yüzde 10 azaldığını belirterek, "Fransa'ya yapılan başvurular ise aynı dönem için yüzde 22 yükseldi. Bugün iltica sistemi tıkanmış durumda." demişti.

Fransa'daki mültecilerin ve özellikle çocukların içinde bulunduğu koşullar, ülkedeki sivil toplum örgütlerince de sık sık eleştiriliyor.

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Fransa iltica başvuruları mülteci

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