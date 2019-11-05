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Fransa'ya çalışmaya gidecek yabancılara kota geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 15:00 | Son Güncelleme

Fransa'ya çalışmaya gidecek yabancılara kota geliyor

PARİS (AA) - Fransa Çalışma Bakanı Muriel Penicaud, çalışmak için ülkeye gelecek yabancılara 2020'den itibaren kota uygulanacağını belirtti.

Penicaud, BFMTV kanalında yaptığı açıklamada, ülkeye çalışma amacıyla gelecek yabancılara uygulanacak kotanın, ihtiyaç duyulan mesleklere göre belirleneceğini söyledi.

Fransa'da ihtiyaç duyulan mesleklerin bir listesinin yapılacağını ve bu listenin her yıl güncelleneceğini ifade eden Penicaud, liste hazır olduktan sonra gelecek yazdan itibaren kota uygulamasına geçileceğini belirtti.

Penicaud, önceliklerinin, Fransa'daki işsizlere istihdam sağlamak olduğunu sözlerini ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Fransa Çalışma Bakanı Muriel Penicaud Kota

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