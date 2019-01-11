Fransa'ya yapılan uluslararası uçuşlarda düşüş

PARİS (AA) - Fransa'da resmi turizm ajansı Atout France'ın Genel Direktörü Christian Mantei, sarı yeleklilerin gösterileri nedeniyle aralıkta başkent Paris'e yapılan uluslararası uçuşlarda yüzde 5 ile 10 arasında düşüş yaşandığını belirtti.

Mantei, yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerin gösterilerinin, ülkenin turizmini olumsuz etkilediğini söyledi.

Yılbaşı öncesi ve sonrasında ülkeye yoğun turist geldiğini belirten Mantei, eylemler nedeniyle aralıkta Paris'e yapılan uluslararası uçuşlarda yüzde 5 ile 10 arasında düşüş yaşandığını ifade etti. Mantei, protestoların aynı zamanda bu yılın ilk 3 ayı için Paris'e yapılan uçuş rezervasyonlarında da yüzde 6,8 oranında gerilemeye neden olduğunu dile getirdi.

Mantei, gösteriler sonlandığında uçuş ve rezervasyon sayısında artış olabileceğini vurguladı.

- Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yönetimine karşı dönüşen eylemler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.