HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fransa’yı Bella fırtınası vurdu: 34 bin ev elektriksiz kaldı

Fransa’yı Bella fırtınası vurdu: 34 bin ev elektriksiz kaldı

28.12.2020 13:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’da etkili olan Bella fırtınası nedeniyle 34 bin ev elektriksiz kaldı.Bella fırtınası Fransa’da etkili olmaya devam ediyor.

Fransa’da etkili olan Bella fırtınası nedeniyle 34 bin ev elektriksiz kaldı.
Bella fırtınası Fransa’da etkili olmaya devam ediyor. Ülkenin güneyinde ve merkezinde etkisini gösteren Bella fırtınası nedeniyle 34 bin ev elektriksiz kaldı. Hızı saatte 100 -120 kilometreyi bulan fırtına sahil kesiminde yüksek dalgalara sebep oldu. Ülkede 9 bölgede turuncu alarm verilirken yüksek rakımlı bölgelerde 70 santimetreye kadar kar bekleniyor.
Önemli hatlardan A89 ile A75 kara yolları trafiğe kapatıldı. Bazı bölgelerde donmalar nedeniyle yolların riskli olduğu bilgisi verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'yi sevindiren kare! Türkiye'yi sevindiren kare!
Buraya HES kodu olmayan giremiyorBuraya HES kodu olmayan giremiyor
Müzisyenlere para yardımı detayları!Müzisyenlere para yardımı detayları!

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı bugün açıklandı!

Asgari ücret zammı bugün açıklandı!

Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu!

Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu!

Cansu Canan için 'maşallah' diyen İlber Ortaylı'dan açıklama

Cansu Canan için 'maşallah' diyen İlber Ortaylı'dan açıklama

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor

İBB'deki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük iddiası! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

İBB'deki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük iddiası! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Diğer Haberler

İzmir’de heyecanlandıran keşif! Hepsi birbiriyle bağlantılı 4 sarnıç bulundu

İzmir’de heyecanlandıran keşif!

10 aydır nöbet tutuyorlar! Buraya HES kodu olmayan giremiyor

Buraya HES kodu olmayan giremiyor

Prof. Dr. Murat Yılmaz'dan sert sözler: Biz koronayla savaşırken, 'vatan hainleri' villalarda parti veriyor

Prof. Dr. Murat Yılmaz'dan sert sözler: Biz koronayla savaşırken, 'vatan hainleri' villalarda parti veriyor

İddialar şoke etmişti! Pınar Gültekin'in babasına telefon açan CHP'li milletvekili ortaya çıktı

İddialar şoke etmişti! O isim ortaya çıktı

Bursa'da 6 kişinin yaralandığı feci kaza canlı yayına yansıdı

Korkunç olay canlı yayın sırasında yaşandı

MSB duyurdu! 20 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 20 terörist etkisiz hale getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.