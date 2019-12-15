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Fransa’yı etkisi altına alan fırtına nedeniyle 2 kişi öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 15.12.2019 11:44 | Son Güncelleme

Fransa’da etkili olan fırtına ve şiddetli rüzgar, hayatı felç etti, 2 kişi hayatını kaybetti.

Fransa, (DHA)- Fransa’da etkili olan fırtına ve şiddetli rüzgar, hayatı felç etti, 2 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin güneybatısında Nive Nehri taştı ve yüzlerce kişi evlerini tahliye etti.

Fransa’nın güneybatısında etkili olan fırtına nedeniyle Bayonne şehrinde Nive Nehri taştı ve 2 kişi hayatını kaybetti. Geniş çaplı elektrik kesintileri meydana geldi ve yüzlerce kişi evlerini tahliye etti. Ülkenin özellikle güneybatısında su seviyesi saat başı 30 cm yükseldi. Yetkililer bugün itibariyle fırtınanın hızının kesildiğini ve alarm seviyesinin ‘kırmızı’ renkten daha az tehlikeli olan ‘turuncu’ seviyeye çektiklerini açıkladı.

Turuncu seviyede rüzgârın saatte 110 ila 130 km esmesi beklenmektedir ve vatandaşların sahil bölgelerinden uzak durmalarını tavsiye etmektedir.

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